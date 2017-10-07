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    Сборная Испании досрочно вышла в финальную часть ЧМ-2018

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    Сборная Испании досрочно вышла в финальную часть <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Сборная Испании досрочно вышла в финальную часть ЧМ-2018

    Сборная Испании досрочно вышла в финальную часть <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2017, Alberto Saiz

    • Футболисты сборной Испании разгромили Албанию и завоевали путевку на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

    Сборная Испании на своем поле одержала победу над национальной командой Албании в матче очередного тура отборочного турнира ЧМ-2018 в европейской квалификации. Встреча закончилась со счетом 3:0.

    Голы забили Родриго (16-я минута), Иско (23) и Тьяго Алькантара (26).

    Этой победой сборная Испании набрала 25 очков и обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата мира-2018, который пройдет в России. В другом матче группы G сборная Италии не смогла победить команду Македонии (1:1). А израильтяне победили футболистов Лихтенштейна (1:0).

    После 9 туров в группе G у сборной Испании — 25 очков. За ней в таблице расположились Италия (20), Албания (13), Израиль (12), Македония (8), Лихтенштейн (0), напоминает ТАСС.

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