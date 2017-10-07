МВД: установлен организатор поездки мигрантов в разбившемся под Владимиром автобусе

Полиция установила личность организатора рейса автобуса, попавшего в ДТП во Владимирской области.
Сообщение пресс-службы управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу: «Сотрудники полиции установили организатора данной поездки, им является гражданин Казахстана 1981 года рождения».
В ведомстве напомнили о возбуждении уголовного дела по статье «Организация незаконной миграции», предусматривающей максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.
Ранее транспортная прокуратура выяснила, что пассажиры разбившегося под Владимиром автобуса, а также их перевозчик, нарушили миграционное законодательство РФ. У следователей есть информация, что пассажиры автобуса незаконно въехали на территорию РФ, заплатив взятку, и находились на территории страны без необходимых документов. А в посольстве Узбекистана заявляли, что все граждане Узбекистана, ехавшие в автобусе, работали в России легально. Полиция составила административные протоколы за нарушение правил пребывания на территории страны в отношении 17 иностранных граждан, пишетТАСС.
Напомним, в ночь на пятницу автобус заглох во время пересечения железнодорожного переезда в городе Покров. В салоне находились 57 человек: два водителя и 55 пассажиров (все — граждане Узбекистана). Пассажиры выскочили из салона и попытались вытолкнуть автобус с путей, но не успели. В автобус врезался локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Петербурга в Нижний Новгород. Все, кто остались в салоне автобуса, погибли. Жертвами трагедии стали 17 человек.
Тех, кто выжил в ДТП сначала направили в центр временного размещения, который открыли в местном доме культуры. А к вечеру стали отправлять в гостиницы. Власти Узбекистана отправили в Россию специальный самолет, на котором выживших в аварии доставят на родину
Вячеслав Аракелов, глава администрации Покрова: «Выживших, с которыми закончили работу следователи, из пункта временного размещения отправляют в гостиницы. Очередность отправки людей решается вместе с консулом Узбекистана».
В ведомстве напомнили о возбуждении уголовного дела по статье «Организация незаконной миграции», предусматривающей максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.
Ранее транспортная прокуратура выяснила, что пассажиры разбившегося под Владимиром автобуса, а также их перевозчик, нарушили миграционное законодательство РФ. У следователей есть информация, что пассажиры автобуса незаконно въехали на территорию РФ, заплатив взятку, и находились на территории страны без необходимых документов. А в посольстве Узбекистана заявляли, что все граждане Узбекистана, ехавшие в автобусе, работали в России легально. Полиция составила административные протоколы за нарушение правил пребывания на территории страны в отношении 17 иностранных граждан, пишетТАСС.
Напомним, в ночь на пятницу автобус заглох во время пересечения железнодорожного переезда в городе Покров. В салоне находились 57 человек: два водителя и 55 пассажиров (все — граждане Узбекистана). Пассажиры выскочили из салона и попытались вытолкнуть автобус с путей, но не успели. В автобус врезался локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Петербурга в Нижний Новгород. Все, кто остались в салоне автобуса, погибли. Жертвами трагедии стали 17 человек.
Тех, кто выжил в ДТП сначала направили в центр временного размещения, который открыли в местном доме культуры. А к вечеру стали отправлять в гостиницы. Власти Узбекистана отправили в Россию специальный самолет, на котором выживших в аварии доставят на родину
Вячеслав Аракелов, глава администрации Покрова: «Выживших, с которыми закончили работу следователи, из пункта временного размещения отправляют в гостиницы. Очередность отправки людей решается вместе с консулом Узбекистана».
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