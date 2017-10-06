Власти Мексики обещают, что убийство Сталина не останется безнаказанным

В Мексике застрелили мэра города Парачо по имени Сталин. Ведется расследование.
В мексиканском штате Мичоакан неизвестные застрелили мэра города Парачо по имени Сталин Санчес Гонсалес. Об этом губернатор мексиканского штата Мичоакан штата Сильвано Ауреолес сообщил на своей странице в Twitter.
Сильвано Ауреолес, губернатор мексиканского штата Мичоакан: «Мои искренние соболезнования родным и друзьям главы администрации Парачо Сталина Санчеса Гонсалеса, которого лишили жизни этим утром».
Это уже не первый случай убийства мэров мексиканских городов в этом году. В июле в Мексике вооруженные бандиты расстреляли в автомобиле мэра города Пунгарабато в штате Герреро Амбросио Сото Дуарте В августе был убит глава администрации Уэуэтлана (штат Пуэбла) Хосе Сантамария Савала. А до этого мэра индейского городка Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас убили горожане, имеющие финансовые претензии к городской администрации, пишет РИА Новости. Аналитики отмечают, что Мексика переживает небывалый всплеск насилия. Такого числа ежедневных убийств, как этим летом, не фиксировали на протяжении 20 лет.
Сильвано Ауреолес, губернатор мексиканского штата Мичоакан: «Мои искренние соболезнования родным и друзьям главы администрации Парачо Сталина Санчеса Гонсалеса, которого лишили жизни этим утром».
Mis más sinceras condolencias a familiares y amigos del edil de Paracho, Stalin Sánchez González, quien fue privado de la vida esta mañana.— Silvano Aureoles (@Silvano_A) 6 октября 2017 г.
Это уже не первый случай убийства мэров мексиканских городов в этом году. В июле в Мексике вооруженные бандиты расстреляли в автомобиле мэра города Пунгарабато в штате Герреро Амбросио Сото Дуарте В августе был убит глава администрации Уэуэтлана (штат Пуэбла) Хосе Сантамария Савала. А до этого мэра индейского городка Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас убили горожане, имеющие финансовые претензии к городской администрации, пишет РИА Новости. Аналитики отмечают, что Мексика переживает небывалый всплеск насилия. Такого числа ежедневных убийств, как этим летом, не фиксировали на протяжении 20 лет.
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