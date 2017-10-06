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    Власти Мексики обещают, что убийство Сталина не останется безнаказанным

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    • Фото: @radiomex / twitter.com
    Власти Мексики обещают, что убийство Сталина не останется безнаказанным

    Власти Мексики обещают, что убийство Сталина не останется безнаказанным

    Власти Мексики обещают, что убийство Сталина не останется безнаказанным
  • Фото: @radiomex / twitter.com

    • В Мексике застрелили мэра города Парачо по имени Сталин. Ведется расследование.

    В мексиканском штате Мичоакан неизвестные застрелили мэра города Парачо по имени Сталин Санчес Гонсалес. Об этом губернатор мексиканского штата Мичоакан штата Сильвано Ауреолес сообщил на своей странице в Twitter.

    Сильвано Ауреолес, губернатор мексиканского штата Мичоакан: «Мои искренние соболезнования родным и друзьям главы администрации Парачо Сталина Санчеса Гонсалеса, которого лишили жизни этим утром».




    Это уже не первый случай убийства мэров мексиканских городов в этом году. В июле в Мексике вооруженные бандиты расстреляли в автомобиле мэра города Пунгарабато в штате Герреро Амбросио Сото Дуарте В августе был убит глава администрации Уэуэтлана (штат Пуэбла) Хосе Сантамария Савала. А до этого мэра индейского городка Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас убили горожане, имеющие финансовые претензии к городской администрации, пишет РИА Новости. Аналитики отмечают, что Мексика переживает небывалый всплеск насилия. Такого числа ежедневных убийств, как этим летом, не фиксировали на протяжении 20 лет.

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