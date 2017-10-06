Путин в Сочи пообщался с волейболистами-пляжниками

Владимир Путин посетил
спортивно-оздоровительный комплекс Sport Inn в Сочи, где готовится к соревнованиям российская сборная по пляжному волейболу.
Глава государства осмотрел центральный корт для пляжного волейбола, плавательный бассейн и тренажерный зал.
Кроме того, президент пообщался с членами сборной по пляжному волейболу и тренерами, а также понаблюдал за тренировкой. В ней принимали участие, в частности, 20-летние чемпионки Европы и серебряные призеры чемпионата мира по пляжному волейболу. Путин пожелал спортсменам успеха и рассказал, как наблюдал за соревнованиями в Калининграде, передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «На меня это произвело очень сильное впечатление. Ребята брали подачи прямо с паркета. Я просто рот открыл».
Президент поинтересовался у спортсменов, как им удается брать такие подачи, на что один из них скромно ответил: «Работа такая».
Как сообщили в пресс-службе Кремля, главу государства сопровождали председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, президент ВФВ Станислав Шевченко и генеральный директор организации Андрей Горбенко.
Кроме того, президент пообщался с членами сборной по пляжному волейболу и тренерами, а также понаблюдал за тренировкой. В ней принимали участие, в частности, 20-летние чемпионки Европы и серебряные призеры чемпионата мира по пляжному волейболу. Путин пожелал спортсменам успеха и рассказал, как наблюдал за соревнованиями в Калининграде, передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «На меня это произвело очень сильное впечатление. Ребята брали подачи прямо с паркета. Я просто рот открыл».
Президент поинтересовался у спортсменов, как им удается брать такие подачи, на что один из них скромно ответил: «Работа такая».
Как сообщили в пресс-службе Кремля, главу государства сопровождали председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, президент ВФВ Станислав Шевченко и генеральный директор организации Андрей Горбенко.
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