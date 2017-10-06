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    Британские модельеры посвятили Путину коллекцию одежды

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    • Фото: @CelebStarzNews / twitter.com
    Британские модельеры посвятили Путину коллекцию одежды

    Британские модельеры посвятили Путину коллекцию одежды

    Британские модельеры посвятили Путину коллекцию одежды
  • Фото: @CelebStarzNews / twitter.com

    • Британский бренд разработал коллекцию верхней одежды, вдохновленную образом российского президента.

    Британская марка одежды Matchless разработала коллекцию, приуроченную к 65-летию президента РФ Владимира Путина. В коллекцию входят пальто, куртки и парки из натуральных материалов. Дизайнеры показали, как выглядит одна из курток. Кожаный бомбер «Путин» сшит из кожи, обработанной таким образом, что она не промокает и выдерживает сильный мороз, сообщает издание Business of Fashion.

    Дизайнеры рассказали, что новая куртка войдет в ограниченную коллекцию «Герои».

    Мануэле Маленотти, главный менеджер Matchless: «Мы считаем российского президента Путина современным супергероем и уважаем его сильный характер, мужественный образ, чувство юмора и спокойствие мирового лидера».

    Маленотти добавил, что политики часто становятся источником вдохновения для художников.

    Фирма Matchless существует с 1899 года. Изначально она выпускала мотоциклы, но в начале XX века начала производить собственную одежду. Куртка «Путин» будет стоить 1699 долларов и появится в продаже в 2018 году. С помощью коллекции, посвященной российскому президенту, Matchless надеется выйти на российский рынок.

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