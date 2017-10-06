Родственники погибших в ДТП под Коломной получат более 2 млн рублей

Семьи погибших в аварии с автобусом в Московской области получат страховые выплаты в размере более двух миллионов рублей.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Мострансавто», пассажиры перевозчика были застрахованы ГК «СОГАЗ». Семьям погибших будет выплачена компенсация.
Пресс-служба «Мострансавто»: «Пассажиры подмосковного госперевозчика „Мострансавто“ застрахованы ГК „СОГАЗ“. Родственники погибших получат 2 млн 25 тысяч рублей».
Напомним, автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Коломне. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением из-за непогоды.
В аварии погибли шесть человек. Еще 24 человека были госпитализированы. По последним данным, число пострадавших достигло 26 человек. Трое из них, в том числе четырехлетний ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается как средней тяжести. Всего в автобусе находились 39 пассажиров.
Отметим, что сегодня ночью другая катастрофа с автобусом произошла у станции Покров Владимирской области. Там пассажирский автобус на железнодорожном переезде столкнулся с поездом. По данным Минздрава, жертвами ДТП стали 17 человек.
Пресс-служба «Мострансавто»: «Пассажиры подмосковного госперевозчика „Мострансавто“ застрахованы ГК „СОГАЗ“. Родственники погибших получат 2 млн 25 тысяч рублей».
Напомним, автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Коломне. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением из-за непогоды.
В аварии погибли шесть человек. Еще 24 человека были госпитализированы. По последним данным, число пострадавших достигло 26 человек. Трое из них, в том числе четырехлетний ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается как средней тяжести. Всего в автобусе находились 39 пассажиров.
Отметим, что сегодня ночью другая катастрофа с автобусом произошла у станции Покров Владимирской области. Там пассажирский автобус на железнодорожном переезде столкнулся с поездом. По данным Минздрава, жертвами ДТП стали 17 человек.
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