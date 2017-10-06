Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2
    Площадь перед петербургским «Манежем» разрисовывают топорами. Санкт-Петербург, граффити, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПлощадь перед петербургским «Манежем» разрисовывают топорами

    Площадь перед петербургским «Манежем» разрисовывают топорами

    комментировать
    Площадь перед петербургским «Манежем» разрисовывают топорами

    Площадь перед петербургским «Манежем» разрисовывают топорами

    Площадь перед петербургским «Манежем» разрисовывают топорами

      Мастера граффити создают уличный перформанс, посвященный образам и символам нелишнего человека.

      Сегодня у Центрального выставочного зала «Манеж» прибавилось колонн. Правда, девять бетонных цилиндров расположились под открытым небом, выполнив роль своеобразных мольбертов для мастеров стрит-арта.

      Интересно, что эскизы своих будущих шедевров «большая восьмерка» российских королей граффити с кураторами выставки не обсуждала. Известна лишь тема уличного перформанса — нелишний человек. А в остальном до поры до времени интригу сохраняли баллончики с краской и загрунтованная поверхность колонн. Оказывается, мастера собирались нарисовать топоры как один из символов литературных героев Достоевского.

      Преображенной площадь у западного фасада Конногвардейского манежа будет оставаться до ноября. Символично, что среди экспонатов будет и одна лишняя девятая колонна. Ее поверхность распишут позднее. По словам организаторов, она станет плодом коллективного творчества.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru