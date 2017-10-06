Площадь перед петербургским «Манежем» разрисовывают топорами

Мастера граффити создают уличный перформанс, посвященный образам и символам нелишнего человека.

Сегодня у Центрального выставочного зала «Манеж» прибавилось колонн. Правда, девять бетонных цилиндров расположились под открытым небом, выполнив роль своеобразных мольбертов для мастеров стрит-арта.



Интересно, что эскизы своих будущих шедевров «большая восьмерка» российских королей граффити с кураторами выставки не обсуждала. Известна лишь тема уличного перформанса — нелишний человек. А в остальном до поры до времени интригу сохраняли баллончики с краской и загрунтованная поверхность колонн. Оказывается, мастера собирались нарисовать топоры как один из символов литературных героев Достоевского.



Преображенной площадь у западного фасада Конногвардейского манежа будет оставаться до ноября. Символично, что среди экспонатов будет и одна лишняя девятая колонна. Ее поверхность распишут позднее. По словам организаторов, она станет плодом коллективного творчества.