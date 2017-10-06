В реабилитационном центре под Петербургом нашла второй дом полуслепая медведица Даша

Сегодня в Петербург из Челябинска прилетела спасенный восьмимесячный медвежонок Даша. На Южном Урале ее покалечил дрессировщик цирка-шапито .

Реабилитационному центру для диких животных «Велес» потребовались всего сутки, чтобы собрать нужную для выкупа детеныша сумму. И вот рожденная в неволе медведица прибыла в свой новый дом в Ленинградской области.



Сейчас специалисты центра стараются помочь Даше быстрее адаптироваться на новом месте и учитывают привычку к прогулкам. Ветеринары говорят, что в целом ее физическое состояние удовлетворительное. Она немного отстает в росте, но не в весе.



Зато спасти травмированный глаз уже не удастся. Впрочем, частичная слепота не мешает медвежонку осваиваться в доме и знакомится с воспитанниками центра, где обитает восемь ее сородичей разных возрастов.



Ближайшая соседка — ровесница Даши Маша также пострадала от рук человека. У нее ампутирована задняя лапа. На первых порах она была не слишком доброжелательна: рычала, пыхтела и воровала яблоки. Старожила Потапыч отнесся к детенышу спокойно, а двухлетние братья с интересом. Даша же демонстрирует хорошие манеры и шалости позволяет себе разве что с собакой Люмой.