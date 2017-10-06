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    Об истории, учениках и гаджетах: Учитель года — 2017 ответил на вопросы НТВ. Санкт-Петербург, образование, фестивали и конкурсы, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОб истории, учениках и гаджетах: Учитель года — 2017 ответил на вопросы НТВ

    Об истории, учениках и гаджетах: Учитель года — 2017 ответил на вопросы НТВ

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    Об истории, учениках и гаджетах: Учитель года — 2017 ответил на вопросы НТВ

    Об истории, учениках и гаджетах: Учитель года — 2017 ответил на вопросы НТВ

    Об истории, учениках и гаджетах: Учитель года — 2017 ответил на вопросы НТВ

      Петербургский учитель истории и обществознания 116-й гимназии Илья Демаков стал лучшим учителем года. Торжественная церемония награждения прошла накануне в Кремле.

      Лауреатами конкурса стали 15 педагогов, пятеро вышли в финал и получили «Хрустальных пеликанов». Большую хрустальную птицу как символ любви к детям, самопожертвования и самоотречения абсолютному победителю вручили министр образования и науки РФ Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий.

      Участников педагогического конкурса лично поздравил президент России Владимир Путин. Учителя пообщались с главой государства в неформальной обстановке в Государственном Кремлевском дворце и задали лидеру свои вопросы.

      На вопросы НТВ ответил и сам Учитель года — 2017.

      Светлана Некрасова, ведущая НТВ: «Вчера после церемонии Вы пообщались с президентом страны. Для вас как для историка наверняка это было важно. О чем говорили с Путиным?»

      Илья Демаков, победитель конкурса «Учитель года — 2017»: «Конечно, это было важно для меня. Историка, ученого, учителя, прежде всего, интересует живая жизнь, наша действительность. Мне было важно задать вопрос, который до меня при аналогичных обстоятельствах в Кремле задавал мой собственный учитель. Я узнавал, изменилась ли оценка президента относительно того, кто, с его точки зрения, является ключевым деятелем российской истории».

      Светлана Некрасова, ведущая НТВ: «В школе сейчас очень много технических новшеств для самих учителей. Это коснулось и Вашего предмета. Вы вообще используете их?»

      Илья Демаков, победитель конкурса «Учитель года — 2017»: «Это та реальность, которой мы уже живем. Я убежден, что неправильно, когда мы сегодня ставим детям преграды и запрещаем пользоваться гаджетами в учебном процессе. Нам нужно помогать им переосмыслить гаджеты и ту цифровую среду, в которой мы уже живем, как средство для решения значимых проблем в окружающей жизни».

      Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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