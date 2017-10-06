Пошедшего на таран фермера из Ленобласти отправили под домашний арест

Сланцевский городской суд избрал меру пресечения для фермера и депутата Александра Афанасьева, который попытался помешать сотрудникам правоохранительных органов задержать мигрантов, трудившихся в его усадьбе.
Депутата и фермера, протаранившего полицейский автомобиль экскаватором, отправили под домашний арест. По решению Сланцевского городского суда во время следствия Александр Афанасьев будет находиться в своей усадьбе в деревне Хотило, где и произошло эффектное ДТП, обернувшееся уголовным делом.
Это значит, что избиратели Старопольского сельского поселения, скорее всего, будут лишены внимания депутата Афанасьева. Чего не скажешь о карпах, лошадях, а также работниках его фермы.
Последние, кстати, и стали причиной конфликта с сотрудниками правоохранительных органов. Владелец усадьбы не согласился с полицейскими, пытавшимися задержать нелегальных мигрантов. И в качестве аргумента представил желтый экскаватор. При этом Афанасьев утверждал, что граждане Узбекистана находились на территории усадьбы в качестве гостей.
Это значит, что избиратели Старопольского сельского поселения, скорее всего, будут лишены внимания депутата Афанасьева. Чего не скажешь о карпах, лошадях, а также работниках его фермы.
Последние, кстати, и стали причиной конфликта с сотрудниками правоохранительных органов. Владелец усадьбы не согласился с полицейскими, пытавшимися задержать нелегальных мигрантов. И в качестве аргумента представил желтый экскаватор. При этом Афанасьев утверждал, что граждане Узбекистана находились на территории усадьбы в качестве гостей.
Комментарии