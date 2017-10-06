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    Пошедшего на таран фермера из Ленобласти отправили под домашний арест. Ленинградская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПошедшего на таран фермера из Ленобласти отправили под домашний арест

    Пошедшего на таран фермера из Ленобласти отправили под домашний арест

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    Пошедшего на таран фермера из Ленобласти отправили под домашний арест

    Пошедшего на таран фермера из Ленобласти отправили под домашний арест

    Пошедшего на таран фермера из Ленобласти отправили под домашний арест

      Сланцевский городской суд избрал меру пресечения для фермера и депутата Александра Афанасьева, который попытался помешать сотрудникам правоохранительных органов задержать мигрантов, трудившихся в его усадьбе.

      Депутата и фермера, протаранившего полицейский автомобиль экскаватором, отправили под домашний арест. По решению Сланцевского городского суда во время следствия Александр Афанасьев будет находиться в своей усадьбе в деревне Хотило, где и произошло эффектное ДТП, обернувшееся уголовным делом.

      Это значит, что избиратели Старопольского сельского поселения, скорее всего, будут лишены внимания депутата Афанасьева. Чего не скажешь о карпах, лошадях, а также работниках его фермы.

      Последние, кстати, и стали причиной конфликта с сотрудниками правоохранительных органов. Владелец усадьбы не согласился с полицейскими, пытавшимися задержать нелегальных мигрантов. И в качестве аргумента представил желтый экскаватор. При этом Афанасьев утверждал, что граждане Узбекистана находились на территории усадьбы в качестве гостей.

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