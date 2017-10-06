Главной темой фестиваля науки в Москве стали «большие данные»

В Московском университете открылся фестиваль науки.

Применение технологии «больших данных», позволяющей компьютерам обрабатывать огромные объемы информации, стало главной темой фестиваля науки, который открылся в МГУ в пятницу. Участники фестиваля показали, как «большие данные» изменят нашу жизнь и какое неожиданное применение можно им найти. Так, с помощью этой технологии здесь даже воссоздали внешность людей, живших на территории европейской части России 30 тысяч лет назад.



Всероссийский фестиваль науки проходит сразу в 80 регионах России. Это больше сотни площадок, демонстрирующих разные отрасли науки.



Здесь можно послушать лекции нобелевского лауреата Джеймса Мирлиса и сооснователя Apple Стива Возняка, изучить новейшие исследования, поучаствовать в телемостах с МКС и антарктической станцией.



На площадках фестиваля научные разработки можно потрогать руками. Как здесь говорят, сегодня образование — это не просто доска и учебники. Дети цифрового поколения задают новые стандарты учителям. Учиться должно быть интересно.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.