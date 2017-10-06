Саудовский король назвал переговоры с Путиным плодотворными

Король Саудовской Аравии и
премьер-министр Медведев обсудили практическую реализацию достигнутых накануне соглашений.
Король Саудовской Аравии назвал плодотворными прошедшие накануне переговоры с Владимиром Путиным, а также поблагодарил российский народ за «теплоту и радушный прием». Об этом монарх заявил на встрече с Дмитрием Медведевым, где обсуждалась практическая реализация достигнутых соглашений.
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии: «Мы полны решимости идти вперед в развитии наших отношений, чтобы они выходили на более широкие просторы. И в этих рамках хотели бы отметить плодотворные переговоры с президентом Владимиром Путиным вчера. Мы договорились о развитии сотрудничества во всех отношениях».
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «Как председатель правительства хотел бы сказать, что я сегодня же дам все необходимые поручения министрам для того, чтобы те договоренности, которые были вами достигнуты, были реализованы как можно быстрее».
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд также выразил удовлетворение тем, что удалось достичь равновесия на международных нефтяных рынках в интересах потребителей и производителей.
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии: «Мы полны решимости идти вперед в развитии наших отношений, чтобы они выходили на более широкие просторы. И в этих рамках хотели бы отметить плодотворные переговоры с президентом Владимиром Путиным вчера. Мы договорились о развитии сотрудничества во всех отношениях».
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «Как председатель правительства хотел бы сказать, что я сегодня же дам все необходимые поручения министрам для того, чтобы те договоренности, которые были вами достигнуты, были реализованы как можно быстрее».
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд также выразил удовлетворение тем, что удалось достичь равновесия на международных нефтяных рынках в интересах потребителей и производителей.
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