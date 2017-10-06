Власти Каталонии решили разорвать связи с королем Испании

Сегодня в Каталонии огласили окончательные итоги референдума — за независимость высказался почти 91% проголосовавших. И теперь все ждут, что скажет местный парламент, который обещал решить вопрос о провозглашении суверенитета. А вот власти города Жирона для себя уже всё давно решили и помахали Мадриду ручкой.
Мэр города Жирона, что в 90 километрах от Барселоны, объявила о полном разрыве отношений с Испанией, не дожидаясь, когда парламент Каталонии примет декларацию независимости.
Марта Мадренас, мэр Жироны: «Мы столкнулись с запредельным насилием со стороны Испанской полиции 1 октября. Из почти 900 человек, пострадавших по всей Каталонии, 140 человек были ранены именно в Жироне. Все это на совести правительства Испании. И поэтому я подписала указ: с сегодняшнего дня все, что делает мэрия Жироны, она будет делать без участия испанских наместников, присланных сюда из Мадрида. Мы также отказываемся от сотрудничества с теми подразделениями полиции, которые подчинены правительству Испании».
Пока что это скорее независимость административно-политическая. Следующий шаг, отказ от уплаты налогов в испанский бюджет, будет означать уже экономическую независимость от испанской короны. Сегодня муниципалитет Жироны отправит королю Фелипе VI подборку видеокадров о том, как полиция громила избирательные участки.
Марта Мадренас, мэр Жироны: «Король должен был как минимум выразить сочувствие жертвам полицейского произвола. Но вместо этого он вновь обвинил в беззаконии нас, каталонцев. Мы делаем вывод: испанскому правительству высочайше разрешены любые акты агрессии против народа Каталонии. Поэтому мэрия Жироны отказывается впредь принимать участие в любых мероприятиях, связанных с королевским двором, и никогда не будет приглашать к себе представителей королевской семьи».
Губернатор провинции предпочитает пока не торопить события. Дескать, надо дождаться голосования в парламенте — за или против независимости. Но в интервью НТВ он признался, что неофициально, как частное лицо, он полностью на стороне мэра.
Пере Вила Фулькара, губернатор провинции Жирона: «У нас традиционно очень сильны националистические настроения. Больше, чем в остальной Каталонии. И решение мэрии о разрыве отношений с Испанией в духе этих традиций».
Согласно соцопросам, за независимость Каталонии чаще всего выступают люди небогатые. А вот крупный бизнес любит тишину, потрясения ему ни к чему. Ведущая каталонская фармакологическая компания и два крупнейших местных банка уже заявили о том, что в случае раскола страны переведут штаб квартиры из Барселоны в Мадрид. Перспективы каталонского государства в Евросоюзе слишком туманны, отмечает корреспондент НТВ Роман Соболь.
Марта Мадренас, мэр Жироны: «Мы столкнулись с запредельным насилием со стороны Испанской полиции 1 октября. Из почти 900 человек, пострадавших по всей Каталонии, 140 человек были ранены именно в Жироне. Все это на совести правительства Испании. И поэтому я подписала указ: с сегодняшнего дня все, что делает мэрия Жироны, она будет делать без участия испанских наместников, присланных сюда из Мадрида. Мы также отказываемся от сотрудничества с теми подразделениями полиции, которые подчинены правительству Испании».
Пока что это скорее независимость административно-политическая. Следующий шаг, отказ от уплаты налогов в испанский бюджет, будет означать уже экономическую независимость от испанской короны. Сегодня муниципалитет Жироны отправит королю Фелипе VI подборку видеокадров о том, как полиция громила избирательные участки.
Марта Мадренас, мэр Жироны: «Король должен был как минимум выразить сочувствие жертвам полицейского произвола. Но вместо этого он вновь обвинил в беззаконии нас, каталонцев. Мы делаем вывод: испанскому правительству высочайше разрешены любые акты агрессии против народа Каталонии. Поэтому мэрия Жироны отказывается впредь принимать участие в любых мероприятиях, связанных с королевским двором, и никогда не будет приглашать к себе представителей королевской семьи».
Губернатор провинции предпочитает пока не торопить события. Дескать, надо дождаться голосования в парламенте — за или против независимости. Но в интервью НТВ он признался, что неофициально, как частное лицо, он полностью на стороне мэра.
Пере Вила Фулькара, губернатор провинции Жирона: «У нас традиционно очень сильны националистические настроения. Больше, чем в остальной Каталонии. И решение мэрии о разрыве отношений с Испанией в духе этих традиций».
Согласно соцопросам, за независимость Каталонии чаще всего выступают люди небогатые. А вот крупный бизнес любит тишину, потрясения ему ни к чему. Ведущая каталонская фармакологическая компания и два крупнейших местных банка уже заявили о том, что в случае раскола страны переведут штаб квартиры из Барселоны в Мадрид. Перспективы каталонского государства в Евросоюзе слишком туманны, отмечает корреспондент НТВ Роман Соболь.
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