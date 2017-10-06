Пассажиры разбившегося под Владимиром автобуса оказались нелегальными мигрантами

Полиция возбудила дело о нелегальной миграции после ДТП во Владимирской области.
Восточная транспортная прокуратура выяснила, что пассажиры разбившегося под Владимиром автобуса, а также их перевозчик нарушили миграционное законодательство РФ. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе прокуратуры.
Пресс-служба Восточной транспортной прокуратуры: «В ходе проверки выявлен факт организации незаконной миграции граждан Республики Узбекистан — пассажиров автобуса, который сегодня столкнулся с поездом. По результатам проверки отделом дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело».
Уточняется, что пассажиры автобуса незаконно въехали на территорию РФ, заплатив взятку, и находились здесь без необходимых документов. Личность перевозчика, организовавшего поездку, пока не установлена. По некоторым данным, это предприниматель из Казахстана.
Ранее посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов заявил, что все граждане Узбекистана, ехавшие в автобусе, работали в России легально.
В пятницу в 3:30 автобус с людьми пересекал железную дорогу по переезду в городе Покрове и именно в этом месте заглох. В салоне находились 57 человек — двое водителей (граждане Казахстана) и 55 пассажиров, все они — граждане Узбекистана.
Большинство людей выскочило на улицу толкать застрявшую машину, но не успели это сделать — в автобус врезался локомотив пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Все, кто остались внутри салона, погибли — по уточненным данным, это 17 человек.
Те, кому удалось уцелеть, сейчас находятся в центре временного размещения, который открыли в местном доме культуры. К ним сегодня приехал замминистра иностранных дел Узбекистана. Власти этой страны отправили в Россию специальный самолет, чтобы доставить выживших на родину.
Пресс-служба Восточной транспортной прокуратуры: «В ходе проверки выявлен факт организации незаконной миграции граждан Республики Узбекистан — пассажиров автобуса, который сегодня столкнулся с поездом. По результатам проверки отделом дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело».
Уточняется, что пассажиры автобуса незаконно въехали на территорию РФ, заплатив взятку, и находились здесь без необходимых документов. Личность перевозчика, организовавшего поездку, пока не установлена. По некоторым данным, это предприниматель из Казахстана.
Ранее посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов заявил, что все граждане Узбекистана, ехавшие в автобусе, работали в России легально.
В пятницу в 3:30 автобус с людьми пересекал железную дорогу по переезду в городе Покрове и именно в этом месте заглох. В салоне находились 57 человек — двое водителей (граждане Казахстана) и 55 пассажиров, все они — граждане Узбекистана.
Большинство людей выскочило на улицу толкать застрявшую машину, но не успели это сделать — в автобус врезался локомотив пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Все, кто остались внутри салона, погибли — по уточненным данным, это 17 человек.
Те, кому удалось уцелеть, сейчас находятся в центре временного размещения, который открыли в местном доме культуры. К ним сегодня приехал замминистра иностранных дел Узбекистана. Власти этой страны отправили в Россию специальный самолет, чтобы доставить выживших на родину.
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