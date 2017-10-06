Сирийская армия вошла в крупнейший оплот ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

Сирийская армия вошла в город Меядин в 45 километрах восточнее
Дейр-эз-Зора. Здесь находится один из крупнейших оплотов запрещенной в РФ и других странах террористической группировки ИГИЛ.
Как рассказал РИА Новости бригадный генерал правительственных войск, сейчас армия контролирует рынок на западе города, а также цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль. Идут ожесточенные бои на юге города, там правительственная армия заняла фермы аш-Шабли и район аль-Мадфаийя.
Собеседник агентства добавил, что для выхода из города мирных жителей созданы гуманитарные коридоры, однако боевики продолжают удерживать часть населения и используют людей как живой щит.
Между тем сирийское гостелевидение сообщило, что правительственные войска ликвидировали в Меядине большое число боевиков, тоочные цифры пока не уточняются.
Известно, что оружие, боеприпасы и живая сила доставлялись в Меядин из Ирака через пограничный город Абукемаль. Отсюда террористы пытались контратаковать правительственные силы ближе к Дейр-эз-Зору и позиции армии на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор.
Собеседник агентства добавил, что для выхода из города мирных жителей созданы гуманитарные коридоры, однако боевики продолжают удерживать часть населения и используют людей как живой щит.
Между тем сирийское гостелевидение сообщило, что правительственные войска ликвидировали в Меядине большое число боевиков, тоочные цифры пока не уточняются.
Известно, что оружие, боеприпасы и живая сила доставлялись в Меядин из Ирака через пограничный город Абукемаль. Отсюда террористы пытались контратаковать правительственные силы ближе к Дейр-эз-Зору и позиции армии на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор.
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