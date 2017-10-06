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    Сирийская армия вошла в крупнейший оплот ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

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    Сирийская армия вошла в крупнейший оплот ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

    Сирийская армия вошла в крупнейший оплот ИГИЛ в <nobr>Дейр-эз-Зоре</nobr>

    Сирийская армия вошла в город Меядин в 45 километрах восточнее Дейр-эз-Зора. Здесь находится один из крупнейших оплотов запрещенной в РФ и других странах террористической группировки ИГИЛ.

    Как рассказал РИА Новости бригадный генерал правительственных войск, сейчас армия контролирует рынок на западе города, а также цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль. Идут ожесточенные бои на юге города, там правительственная армия заняла фермы аш-Шабли и район аль-Мадфаийя.

    Собеседник агентства добавил, что для выхода из города мирных жителей созданы гуманитарные коридоры, однако боевики продолжают удерживать часть населения и используют людей как живой щит.

    Между тем сирийское гостелевидение сообщило, что правительственные войска ликвидировали в Меядине большое число боевиков, тоочные цифры пока не уточняются.

    Известно, что оружие, боеприпасы и живая сила доставлялись в Меядин из Ирака через пограничный город Абукемаль. Отсюда террористы пытались контратаковать правительственные силы ближе к Дейр-эз-Зору и позиции армии на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор.

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