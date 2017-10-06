Полицейские освободили заложниц из сауны в центре Пензы

Пензенским правоохранителям удалось обезвредить злоумышленника, удерживавшего в сауне трех женщин.
Заложницы освобождены в ходе совместной операции полиции и Росгвардии. В результате атаки никто не пострадал.
Как сообщили в пензенском УМВД, по факту захвата заложников возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее сегодня стало известно, что мужчина 1985 года рождения, угрожая ружьем, захватил в заложницы трех женщин в сауне в центре Пензы. Позднее одной из пленниц удалось убежать.
Как сообщили в пензенском УМВД, по факту захвата заложников возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее сегодня стало известно, что мужчина 1985 года рождения, угрожая ружьем, захватил в заложницы трех женщин в сауне в центре Пензы. Позднее одной из пленниц удалось убежать.
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