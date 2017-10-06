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    Житель Ростовской области взорвал себя после ссоры с женой

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    Житель Ростовской области взорвал себя после ссоры с женой

    Житель Ростовской области взорвал себя после ссоры с женой

    Житель села Екатериновка Ростовской области погиб в результате взрыва.

    Трагедия произошла в заброшенном доме на окраине села. Мужчина привел в действие взрывное устройство и погиб.

    По данным правоохранительных органов, 29-летний местный житель решил покончить с собой, поссорившись с гражданской женой, передает ТАСС.

    На месте взрыва работают полицейские, следователи и сотрудники МЧС.

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