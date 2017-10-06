Житель Ростовской области взорвал себя после ссоры с женой

Житель села Екатериновка Ростовской области погиб в результате взрыва.
Трагедия произошла в заброшенном доме на окраине села. Мужчина привел в действие взрывное устройство и погиб.
По данным правоохранительных органов, 29-летний местный житель решил покончить с собой, поссорившись с гражданской женой, передает ТАСС.
На месте взрыва работают полицейские, следователи и сотрудники МЧС.
По данным правоохранительных органов, 29-летний местный житель решил покончить с собой, поссорившись с гражданской женой, передает ТАСС.
На месте взрыва работают полицейские, следователи и сотрудники МЧС.
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