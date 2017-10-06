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    В Австрии оценили ущерб ЕС от антироссийских санкций в 30 млрд евро

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    В Австрии оценили ущерб ЕС от антироссийских санкций в 30 млрд евро

    В Австрии оценили ущерб ЕС от антироссийских санкций в 30 млрд евро

    За время действия антироссийских санкций европейский экспорт потерял 30 млрд евро, говорится в докладе австрийских экономистов.

    Из-за антироссийских санкций государства-члены Евросоюза потеряли 30 млрд евро с 2014 по 2016 год. В такую сумму, по данным австрийского института экономических исследований (WIFO), обошлось сокращение экспорта в Россию, сообщает «Интерфакс». Эксперты института отмечают, что объем экспорта за это время из-за санкций сокращался в среднем на 10,7% в год. Второй причиной снижения экспорта экономисты назвали снижение цен на нефть и ослабление рубля.

    По данным исследования, больше всего от антироссийских санкций пострадала Германия, для которой потерянный экспорт за эти годы составил 11,1 млрд евро. Великобритания и Польша потеряли по 3,1 млрд.

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