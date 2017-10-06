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    В Минкульте опровергли сообщения о госпитализации Мединского

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    В Минкульте опровергли сообщения о госпитализации Мединского

    В Минкульте опровергли сообщения о госпитализации Мединского

    Глава Минкульта Мединский не госпитализирован, а проходит плановое обследование, сообщили в ведомстве.

    Министр культуры РФ Владимир Мединский здоров и в понедельник выйдет на работу. Информация о госпитализации министра не соответствует действительности, сообщил «Газете.Ru» источник в Минкультуры.

    Источник: «Владимир Мединский проходит плановое медицинское обследование. У него нет проблем со здоровьем».

    Ранее главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что Мединский отменил командировку в Псков из-за того, что попал в больницу.

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