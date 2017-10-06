Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    У решившего купить жилье в Дубае москвича украли 7,6 миллиона

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    У решившего купить жилье в Дубае москвича украли 7,6 миллиона

    У решившего купить жилье в Дубае москвича украли 7,6 миллиона

    У жителя столицы выманили крупную сумму под предлогом покупки недвижимости в Дубае.

    Как рассказал 47-летний москвич, злоумышленник предложил ему приобрести жилье в эмирате и попросил перевести 7,6 млн рублей на счет столичного агентства недвижимости.

    Потерпевший перевел деньги, а злоумышленник присвоил их себе.

    По факту произошедшего возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает агентство «Москва». Поиск преступника продолжается.

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