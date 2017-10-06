«Весь город расковыряли!»: красноярцев возмутил затянувшийся ремонт главной улицы

Вот уже несколько недель самый центр Красноярска остается недоступным для пешеходов. Полюбоваться архитектурными памятниками на одной из некогда самых красивых улиц города теперь можно только из окна автомобиля.

По главному городскому проспекту ни проехать ни пройти. Люди прыгают через горы брусчатки, спотыкаются и бьют ноги. И так продолжается уже несколько недель. Ремонтная кампания на исторической улице имеет все шансы тоже войти в историю как наглядный пример того, как делать не надо.



Людмила Ковригина, жительница Красноярска: «Вообще весь город расковыряли! Лето мы все пропели, а осенью начинаем на зиму. Кошмар творится!»



Гулять по парадному коридору города с удовольствием теперь могут только профессионалы. Сергей давно занимается паркуром, разрытая улица для него — огромная площадка для применения навыков.



Для туристов прогулка по центральному проспекту Мира — обязательная часть посещения Красноярска. Здесь собраны местные архитектурные сокровища. Сейчас невозможно поверить, что это одна из самых красивых улиц города.



После такого ремонта хоть потоп. В конце лета Красноярск пережил и его, а ремонт все продолжается четвертый месяц. В сентябре стало понятно, что рабочие отстали от графика почти месяц. Вот уже и первый снег в городе выпал, но строителей зима не страшит.



Люди так привыкли к ремонту проспекта, что он превратился в мем и модное место для ироничных фотосессий. Здесь рождаются дорожные тренды — трехрядные бордюры, загадочные карманы под ливневки, хотя люди просили сохранить парковки. Горожане напряженно следят за метаморфозами.



В мэрии во всем винят строителей, которые не справились и всех подвели. У генподрядчика нет даже опыта работы на подобных объектах, зато есть 15 субподрядчиков, а у тех свои субсубпдрядчики. Как тут за всеми уследишь, а за результат отвечает один. И у него на все есть 5 причин: то в проекте находятся недочеты, то объем работы вырастает, то техники не хватает, то дожди в сентябре неожиданно зарядят, то люди мешают. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Влады Копыловской.