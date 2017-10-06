В Петербурге появился памятник за колючей проволокой

Воспитанники Колпинской колонии своими руками создали скульптурную композицию.

Теперь здесь каждый знает подвиг 19-летнего артиллериста Николая Сиротинина. Юный боец в одиночку остановил на мосту десятки танков и после двухчасовой обороны погиб. Главный девиз увековечили на постаменте: «И один в поле воин, если он по-русски скроен».



Сам бюст героя Великой Отечественной войны отливал профессиональный скульптор, а всё остальное всего за четыре месяца создали ребята. Работали вместо прогулок, но на свежем воздухе, на занятиях читали исторические книги.



Теперь в планах сделать на территории колонии музей, где бы выставлялись вещи, найденные на полях сражений поисковиками.



Так, созданную скульптурную композицию дополнили немецким танком, который взяли на «Ленфильме», он участвовал в боевых киносценах. Его гусеница с пробоинами от снарядов как можно нагляднее иллюстрирует события с места последнего боя Николая Сиротинина.