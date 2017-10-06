Взрыв, заложники и нефть: в центре Петербурга тренировались сразу по трем сценариям

В Адмиралтейском районе провели учения для полицейских, спасателей и росгвардейцев.

По легенде из медицинского учреждения людей эвакуировали, бомбу обезвредили. После этого начался крупный пожар. Для спасения людей МЧС применило высотную технику и так называемый куб жизни.



Но ликвидация этого ЧП была не последней. Театр учений переместился из помещений поликлиники на акваторию Обводного канала. Там прогулочную лодку с пассажирами захватили террористы. И здесь, не оставив им никакого выбора, свое умение продемонстрировали бойцы спецотряда «Гранит».



Эпизод освобождения заложников был самым коротким на учениях. Он продлился меньше минуты, но остался самым запоминающимся не только у обычных зрителей, но и высокой комиссии, которая дала учениям свою оценку.



Завершились учения работой специалистов по ликвидации разлива нефтепродуктов. После всего, что произошло в акватории канала, убрать мусор было обязательным условием.