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    Взрыв, заложники и нефть: в центре Петербурга тренировались сразу по трем сценариям. МЧС, Росгвардия, Санкт-Петербург, полиция, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВзрыв, заложники и нефть: в центре Петербурга тренировались сразу по трем сценариям

    Взрыв, заложники и нефть: в центре Петербурга тренировались сразу по трем сценариям

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    Взрыв, заложники и нефть: в центре Петербурга тренировались сразу по трем сценариям

    Взрыв, заложники и нефть: в центре Петербурга тренировались сразу по трем сценариям

      В Адмиралтейском районе провели учения для полицейских, спасателей и росгвардейцев.

      По легенде из медицинского учреждения людей эвакуировали, бомбу обезвредили. После этого начался крупный пожар. Для спасения людей МЧС применило высотную технику и так называемый куб жизни.

      Но ликвидация этого ЧП была не последней. Театр учений переместился из помещений поликлиники на акваторию Обводного канала. Там прогулочную лодку с пассажирами захватили террористы. И здесь, не оставив им никакого выбора, свое умение продемонстрировали бойцы спецотряда «Гранит».

      Эпизод освобождения заложников был самым коротким на учениях. Он продлился меньше минуты, но остался самым запоминающимся не только у обычных зрителей, но и высокой комиссии, которая дала учениям свою оценку.

      Завершились учения работой специалистов по ликвидации разлива нефтепродуктов. После всего, что произошло в акватории канала, убрать мусор было обязательным условием.

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