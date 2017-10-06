Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Порошенко нашел косоворотки и кокошники под вышиванками депутатов Рады

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    Порошенко нашел косоворотки и кокошники под вышиванками депутатов Рады

    Порошенко нашел косоворотки и кокошники под вышиванками депутатов Рады

    Президент Украины раскритиковал депутатов Рады, выступивших против законопроекта о реинтеграции Донбасса.

    В видеообращении, опубликованном пресс-службой украинского президента, Порошенко называет противников документа «политиканами», которые на самом деле навязывают стране курс на отказ от Донбасса.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Как призыв „кто не скачет“, так подпрыгивают выше всех. А как доходит до голосования за очевидный украинский интерес — как будто порчу навели. А у некоторых вообще из-под вышиванок выглядывают косоворотки, на головах — торчат кокошники».

    Порошенко заявил, что, по его мнению, Москва была бы очень рада провалу голосования, так как это помогло бы ей «сбросить бремя санкций».

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    При этом Порошенко подчеркнул, что у него «просто не укладывается в голове», что бывшие партнеры по демократической коалиции, «люди, которые называют себя патриотами и даже украинскими националистами», пытались сорвать голосование.

    Напомним, ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россию называется агрессором, в неподконтрольные Киеву территории юго-востока Украины считаются оккупированными.

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    Отметим, что против против законопроекта выступали депутаты от оппозиционной «Самопомощи» и националистической «Свободы». Они блокировали трибуну спикера и два дня устраивали драки. А один из депутатов даже зажег в зале дымовую шашку.

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