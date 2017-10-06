Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    В Подмосковье в перевернувшемся автобусе погибли 6 человек: видео с места ЧП. ДТП, Московская область, автобусы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье в перевернувшемся автобусе погибли 6 человек: видео с места ЧП

    В Подмосковье в перевернувшемся автобусе погибли 6 человек: видео с места ЧП

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    • Фото: МЧС России по Московской области
    В Подмосковье в перевернувшемся автобусе погибли 6 человек: видео с места ЧП

    В Подмосковье в перевернувшемся автобусе погибли 6 человек: видео с места ЧП

    В Подмосковье в перевернувшемся автобусе погибли 6 человек: видео с места ЧП
    • Фото: МЧС России по Московской области

      • Опубликовано видео с места крушения автобуса МАН в Московской области.

      На записи виден опрокинувшийся автобус. Рядом с ним работают медики и сотрудники полиции.

      Напомним, автобус, ехавший из Москвы в Озёры, сегодня днем опрокинулся в кювет в Коломне. Как сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Московской области Татьяна Петрова, число жертв ДТП увеличилось до 6 человек. Ранее сообщалось о 5 погибших.

      Как сообщили в подмосковном министерстве здравоохранения, после ДТП были госпитализированы 24 человека. При этом отмечается, что пострадавшие продолжают поступать, передает РИА Новости. Всего в автобусе находились 39 пассажиров.

      По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением из-за непогоды.

      Отметим, что сегодня ночью другая катастрофа с автобусом произошла у станции Покров Владимирской области. Там пассажирский автобус на железнодорожном переезде столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород. По данным Минздрава, жертвами ДТП стали 16 человек.

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