В Екатеринбурге десятки детей одновременно заболели менингитом

СК проверяет информацию о массовом заболевании детей в Екатеринбурге менингитом.
Следователи Екатеринбурга проводят проверку по факту массового заболевания детей в городе менингитом. Информация о заболевании поступила в пятницу днем, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
В настоящее время подтвердилась информация о нескольких десятках заболевших. Все заболевшие — дети из разных семей. Все госпитализированы с симптомами менингита.
Прокуратура установила, что в настоящее время обнаружено около 18 очагов заболеваемости в Екатеринбурге, среди которых улицы Шекспира, Краснокамская, Скоростной переулок, сообщает «Интерфакс». Предстоит выяснить причины массового заражения. По одной из версий, причиной заражения могла стать вода из скважин, расположенных при частных домах, в которых живут люди, уже подхватившие инфекцию. Специалисты взяли в образцы воды во всех частях города, где заболели дети.
В настоящее время подтвердилась информация о нескольких десятках заболевших. Все заболевшие — дети из разных семей. Все госпитализированы с симптомами менингита.
Прокуратура установила, что в настоящее время обнаружено около 18 очагов заболеваемости в Екатеринбурге, среди которых улицы Шекспира, Краснокамская, Скоростной переулок, сообщает «Интерфакс». Предстоит выяснить причины массового заражения. По одной из версий, причиной заражения могла стать вода из скважин, расположенных при частных домах, в которых живут люди, уже подхватившие инфекцию. Специалисты взяли в образцы воды во всех частях города, где заболели дети.
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