В Краснодаре уволили учительницу, расплакавшуюся из-за дешевого подарка

Учительницу из краснодарской школы уволили после того, как она расплакалась
из-за недорогого подарка, который ей вручили школьники.
Инцидент произошел в одной из краснодарских школ в Прикубанском округе. Классной руководительнице первого класса не понравился подарок на День учителя, так как педагог посчитала его недостаточным дорогим. В итоге учительница отказалась принять цветы и конверт, в котором лежала собранная родительским комитетом сумма, сообщает портал ЮГА.ру.
Публикация в СМИ привлекла внимание директора департамента образования Краснодара Алексея Некрасова. Ведомство провело проверку, и после того как ситуация подтвердилась, педагог была уволена.
Алексей Некрасов, директора департамента образования Краснодара: «Действительно, озвученный накануне факт поведения учителя начальных классов в одной из школ Краснодара подтвердился. Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена».
В ближайшие дни в краснодарских школах пройдут родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций.
Публикация в СМИ привлекла внимание директора департамента образования Краснодара Алексея Некрасова. Ведомство провело проверку, и после того как ситуация подтвердилась, педагог была уволена.
Алексей Некрасов, директора департамента образования Краснодара: «Действительно, озвученный накануне факт поведения учителя начальных классов в одной из школ Краснодара подтвердился. Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена».
В ближайшие дни в краснодарских школах пройдут родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций.
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