Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей

    В Краснодаре уволили учительницу, расплакавшуюся из-за дешевого подарка

    2 комментария

    В Краснодаре уволили учительницу, расплакавшуюся из-за дешевого подарка

    В Краснодаре уволили учительницу, расплакавшуюся <nobr>из-за</nobr> дешевого подарка

    Учительницу из краснодарской школы уволили после того, как она расплакалась из-за недорогого подарка, который ей вручили школьники.

    Инцидент произошел в одной из краснодарских школ в Прикубанском округе. Классной руководительнице первого класса не понравился подарок на День учителя, так как педагог посчитала его недостаточным дорогим. В итоге учительница отказалась принять цветы и конверт, в котором лежала собранная родительским комитетом сумма, сообщает портал ЮГА.ру.

    Публикация в СМИ привлекла внимание директора департамента образования Краснодара Алексея Некрасова. Ведомство провело проверку, и после того как ситуация подтвердилась, педагог была уволена.

    Алексей Некрасов, директора департамента образования Краснодара: «Действительно, озвученный накануне факт поведения учителя начальных классов в одной из школ Краснодара подтвердился. Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена».

    В ближайшие дни в краснодарских школах пройдут родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru