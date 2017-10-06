Участники шоу «Ты супер! Танцы» поздравили двух конкурсантов с днем рождения

Уже завтра вечером участники проекта «Ты супер! Танцы» снова предстанут перед телезрителями, а пока они отмечают дни рождения сразу двух конкурсантов.
Взрослые занятые дяди приехали сегодня к детдомовской девочке Наде лично. Девочку ждали цветы и подарки, большой торт и осетинские пироги.
Надежда Ватаева, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Ко мне приехали наши давние гости из Северной Осетии. Мне очень приятно, я давно хотела их увидеть!»
В родной Северной Осетии Надя уже успела стать национальной героиней. Ее выступление на проекте смотрели даже в кабинетах правительства республики.
Борис Рея, первый заместитель полномочного представителя Республики Северная Осетия — Алания при президенте РФ: «Есть классическая фраза, что главное — участие. Но, конечно, хочется победы. Будем болеть обязательно».
Надя радостно открывает подарок. Кажется, кукла в национальном костюме даже похожа на нее. Девочка много лет живет в детском доме во Владикавказе, любое внимание взрослых для нее особенно важно.
Вместе с Надей свой день рождения на проекте отметил и Давид Айвазян. Он тоже вырос в детском доме в Армении. Похоже, мальчик не ожидал, что в Москве про его день рождения хоть кто-то вспомнит. Увидев бенгальские огни, Давид от неожиданности даже немного растерялся. Поздравить его и Надю собрались все участники проекта «Ты супер! Танцы». В этот момент они как никогда были похожи на настоящую семью.
Как передает корреспондент Анастасия Пак, Давид загадал три заветных желания. Он уверен, что они обязательно сбудутся, а все, что нужно для счастья сегодня, у него и так уже есть.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 7 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Надежда Ватаева, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Ко мне приехали наши давние гости из Северной Осетии. Мне очень приятно, я давно хотела их увидеть!»
В родной Северной Осетии Надя уже успела стать национальной героиней. Ее выступление на проекте смотрели даже в кабинетах правительства республики.
Борис Рея, первый заместитель полномочного представителя Республики Северная Осетия — Алания при президенте РФ: «Есть классическая фраза, что главное — участие. Но, конечно, хочется победы. Будем болеть обязательно».
Надя радостно открывает подарок. Кажется, кукла в национальном костюме даже похожа на нее. Девочка много лет живет в детском доме во Владикавказе, любое внимание взрослых для нее особенно важно.
Вместе с Надей свой день рождения на проекте отметил и Давид Айвазян. Он тоже вырос в детском доме в Армении. Похоже, мальчик не ожидал, что в Москве про его день рождения хоть кто-то вспомнит. Увидев бенгальские огни, Давид от неожиданности даже немного растерялся. Поздравить его и Надю собрались все участники проекта «Ты супер! Танцы». В этот момент они как никогда были похожи на настоящую семью.
Как передает корреспондент Анастасия Пак, Давид загадал три заветных желания. Он уверен, что они обязательно сбудутся, а все, что нужно для счастья сегодня, у него и так уже есть.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 7 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Комментарии