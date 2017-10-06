ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    В подмосковной Коломне в ДТП с автобусом 5 человек погибли, 19 пострадали

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    В подмосковной Коломне в ДТП с автобусом 5 человек погибли, 19 пострадали

    В подмосковной Коломне в ДТП с автобусом 5 человек погибли, 19 пострадали

    В подмосковной Коломне в ДТП с автобусом 5 человек погибли, 19 пострадали

    Рейсовый автобус MAN опрокинулся в кювет в Московской области.

    Автобус, который следовал из Озёр в Москву, попал в аварию в Коломне.

    По предварительным данным, жертвами ДТП стали пять человек, еще 19 получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию о пяти погибших подтвердил также источник РИА Новости в экстренных службах.

    Источник: «Опрокинулся в кювет рейсовый автобус MAN, следовавший из Озёр в Москву. По предварительным данным, погибли пять человек».

    В пресс-службе областного главка «Интерфаксу» сообщили о четырех погибших, уточнив, что водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением на мокрой дороге. Всего в автобусе находились 39 человек.

    Отметим, что сегодня ночью страшная катастрофа с автобусом произошла в районе станции Покров во Владимирской области. Там автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. По данным Минздрава, в ДТП погибли 16 человек. В больницах области остаются пятеро пострадавших, в том числе двое детей.

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