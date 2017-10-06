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    «Символ вашего движения — утка туалетная»: депутаты Петербурга сошлись в рэп-баттле. депутаты, Законодательное собрание Петербурга, музыка и музыканты, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Символ вашего движения — утка туалетная»: депутаты Петербурга сошлись в рэп-баттле

    «Символ вашего движения — утка туалетная»: депутаты Петербурга сошлись в рэп-баттле

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    • Фото: Sofya Mokhova / youtube.com
    «Символ вашего движения — утка туалетная»: депутаты Петербурга сошлись в <nobr>рэп-баттле</nobr>

    «Символ вашего движения — утка туалетная»: депутаты Петербурга сошлись в рэп-баттле

    «Символ вашего движения — утка туалетная»: депутаты Петербурга сошлись в <nobr>рэп-баттле</nobr>
    • Фото: Sofya Mokhova / youtube.com

      • В Северной столице депутаты законодательного собрания устроили рэп-баттл.

      Единоросс Андрей Анохин вызвал на поединок коллегу из Партии роста Максима Резника. В течение пяти раундов парламентарии в стихотворной форме обсуждали налоги, тарифы ЖКХ и коррупцию.

      Резник обвинял соперника в двуличности его партии и припомнил, что отдых на Мальдивах и iPhone в кармане не мешают оппозиционерам обливать грязью Америку и Европу. Анохин в свою очередь утверждал, что оппозиционеры обвиняют власть в коррупции, хотя сами к ней причастны.

      Единоросс Анохин считает рэп-баттл понятной для молодежи формой дебатов. Словесную дуэль оценивали опытные рэперы. В итоге победителем признали Максима Резника из Партии роста.

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