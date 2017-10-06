В Северной столице депутаты законодательного собрания устроили
рэп-баттл.
Единоросс Андрей Анохин вызвал на поединок коллегу из Партии роста Максима Резника. В течение пяти раундов парламентарии в стихотворной форме обсуждали налоги, тарифы ЖКХ и коррупцию.
Резник обвинял соперника в двуличности его партии и припомнил, что отдых на Мальдивах и iPhone в кармане не мешают оппозиционерам обливать грязью Америку и Европу. Анохин в свою очередь утверждал, что оппозиционеры обвиняют власть в коррупции, хотя сами к ней причастны.
Единоросс Анохин считает рэп-баттл понятной для молодежи формой дебатов. Словесную дуэль оценивали опытные рэперы. В итоге победителем признали Максима Резника из Партии роста.
Резник обвинял соперника в двуличности его партии и припомнил, что отдых на Мальдивах и iPhone в кармане не мешают оппозиционерам обливать грязью Америку и Европу. Анохин в свою очередь утверждал, что оппозиционеры обвиняют власть в коррупции, хотя сами к ней причастны.
Единоросс Анохин считает рэп-баттл понятной для молодежи формой дебатов. Словесную дуэль оценивали опытные рэперы. В итоге победителем признали Максима Резника из Партии роста.
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