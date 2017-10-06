Милонов подготовил законопроект о запрете смены пола

Депутат Виталий Милонов предложил запретить операции по смене пола в России. По словам парламентария, сегодня нет ни одной медицинской причины для проведения хирургических операций по смене пола во взрослом возрасте, а все опасные физиологические отклонения или заболевания можно вылечить в раннем возрасте.
Более того, Милонов заявил, что операции по смене пола «противоречат самой сути медицины», а после хирургического вмешательства возникают проблемы со здоровьем и возрастает риск самоубийства. Те же, кто хочет сменить свой пол, по мнению депутата, «нуждаются не в операциях, а в психической или психологической помощи».
Виталий Милонов, депутат Госдумы: «Зачем помогать несчастному и больному человеку, если просто можно выманить у него последние деньги, сломать здоровье и отправить умирать? Наша страна не должна поощрять человеческую вивисекцию — это антигуманно».
Депутат уточнил, что намерен внести в Госдуму законопроект о запрете операций по смене пола в течение осенней сессии, передает ТАСС.
Отметим, что заявление Милонова появилось на фоне новостей о том, что Минздрав разработал форму справки о смене пола и порядок ее выдачи. В ведомстве подчеркнули, что сейчас загсы обычно отказывают тем, кто хочет изменить документы на основании медсправки о смене пола, из-за отсутствия официальной формы. Предполагается, что документ будет выдавать врачебная комиссия из психиатра, сексолога и психолога.
Виталий Милонов, депутат Госдумы: «Зачем помогать несчастному и больному человеку, если просто можно выманить у него последние деньги, сломать здоровье и отправить умирать? Наша страна не должна поощрять человеческую вивисекцию — это антигуманно».
Депутат уточнил, что намерен внести в Госдуму законопроект о запрете операций по смене пола в течение осенней сессии, передает ТАСС.
Отметим, что заявление Милонова появилось на фоне новостей о том, что Минздрав разработал форму справки о смене пола и порядок ее выдачи. В ведомстве подчеркнули, что сейчас загсы обычно отказывают тем, кто хочет изменить документы на основании медсправки о смене пола, из-за отсутствия официальной формы. Предполагается, что документ будет выдавать врачебная комиссия из психиатра, сексолога и психолога.
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