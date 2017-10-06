Основатель «Азова» рассказал о переносе боевых действий из Донбасса в Киев

Бывший командир украинского националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий уверен, что боевые действия на Украине перемещаются из Донбасса в столицу.
Боевые действия на Украине постепенно переходят из Донбасса в Киев. Такое мнение высказал лидер партии «Национальный корпус» (создана на базе полка «Азов») Андрей Билецкий в интервью украинскому изданию «Апостроф».
Андрей Билецкий, депутат Верховной рады: «Меня больше волнует то, что нам продолжают рассказывать о постепенном снижении потерь на фронте, но на самом деле фронт постепенно переносится в середину страны. Он давно уже начал переноситься в Киев».
По словам Билецкого, об этом свидетельствуют покушения в Киеве. Последнее произошло 8 сентября, когда в городе была взорвана машина Тимура Махаури, участвовавшего в боевых действиях в Донбассе.
Андрей Билецкий: «Это постепенный перенос войны с востока страны в Киев. И власть, силовики, МВД, Служба безопасности Украины оказываются совершенно беспомощными в этом».
Накануне представитель партии Билецкого «Национальный корпус» заявил, что националисты готовы пойти на штурм Верховной рады в случае, если полиция попытается разблокировать трибуну спикера парламента. Ее заняли депутаты оппозиционной партии «Самопомощь» и националистической партии «Свобода» во время обсуждения законопроекта о реинтеграции Донбасса. Из за этого началась драка, и обсуждение прекратилось. Закон был принят в первом чтении сегодня, но голосование снова не обошлось без потасовки.
Андрей Билецкий, депутат Верховной рады: «Меня больше волнует то, что нам продолжают рассказывать о постепенном снижении потерь на фронте, но на самом деле фронт постепенно переносится в середину страны. Он давно уже начал переноситься в Киев».
По словам Билецкого, об этом свидетельствуют покушения в Киеве. Последнее произошло 8 сентября, когда в городе была взорвана машина Тимура Махаури, участвовавшего в боевых действиях в Донбассе.
Андрей Билецкий: «Это постепенный перенос войны с востока страны в Киев. И власть, силовики, МВД, Служба безопасности Украины оказываются совершенно беспомощными в этом».
Накануне представитель партии Билецкого «Национальный корпус» заявил, что националисты готовы пойти на штурм Верховной рады в случае, если полиция попытается разблокировать трибуну спикера парламента. Ее заняли депутаты оппозиционной партии «Самопомощь» и националистической партии «Свобода» во время обсуждения законопроекта о реинтеграции Донбасса. Из за этого началась драка, и обсуждение прекратилось. Закон был принят в первом чтении сегодня, но голосование снова не обошлось без потасовки.
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