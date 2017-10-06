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    Москвичку убили и засунули в комод после продажи трехкомнатной квартиры

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    Москвичку убили и засунули в комод после продажи трехкомнатной квартиры

    Москвичку убили и засунули в комод после продажи трехкомнатной квартиры

    Московские полицейские задержали подозреваемых в убийстве жительницы столицы, тело которой нашли в комоде.

    О пропаже москвички 1966 года рождения сообщили ее родственники. Следователи же выяснили, что незадолго до исчезновения женщина продала свою трехкомнатную квартиру на востоке Москвы.

    Во время обыска в одной из жилых комнат квартиры в комоде было обнаружено тело пропавшей женщины. По предварительным данным, причиной смерти москвички стала черепно-мозговая травма.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и мошенничестве. Подозреваемые уже задержаны, с ними проводится комплекс следственных действий, сообщили в столичном главке СК.

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