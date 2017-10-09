«Черкизоны» не вернутся, но рынки надо сохранить. Интервью Дениса Мантурова

Благодаря мерам поддержки спроса на продукцию отечественного автопрома уже удалось продать автомобилей на 20% больше запланированного объема, рассказал программе «Поздняков» министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Мы публикуем полную видеоверсию интервью.
«В первую очередь мы сформировали меры поддержки для семей с двумя детьми и более. И это категория „семейный автомобиль“. Это первый автомобиль, для того чтобы были потребители заинтересованы в приобретении. И вот этим двум категориям потребителей мы обеспечили дополнительную скидку в размере 10 процентов от стоимости приобретаемого автомобиля».
Глава Минпромторга прокомментировал идею изменения старого закона о рынках (на этом настаивает ведомство). По мнению Мантурова, изменения не приведут к возвращению «черкизонов». По словам министра, тенденция к сокращению розничных рынков (за 7 лет их количество уменьшилось в 5 раз) не идет на пользу ни производителям, ни потребителям.
«Мы в определенной степени, с одной стороны, хотим упростить возможность организации и сохранения рынков, а с другой стороны, сохраним обязательным требованием наличие лабораторий на рынке, для того чтобы продукция была качественная… Мы должны иметь разные торговые каналы по реализации продукции для разных категорий. Во-первых, производителей, ну и иметь возможность потребителю иметь альтернативу торговопроводящим сетям, потому что это, естественно, дешевле».
По словам Матурова, львиная доля такой продукции, как мед, картофель или овощи, производится индивидуальными предпринимателями или фермерскими хозяйствами. От появления альтернативы должны выиграть и они, и покупатели.
Еще одной темой интервью стала российская фарминдустрия. За последние 3 года с ее предприятиями было подписано соглашение на предоставление субсидии по сотням наименований медпрепаратов, которые сегодня находятся на стадии клинических или доклинических испытаний, рассказал глава Минпромторга.
«В этом году мы получили регистрационное удостоверение по трем инновационным препаратам. Это по лечению заболеваний поджелудочной железы, гепатита C и ВИЧ-инфекции… Будем ждать результатов клинических, доклинических испытаний по почти 500 наименованиям.
Что касается экспорта российских лекарств, то, по заверениям министра, вопреки расхожему обывательскому мнению, качество препаратов, продаваемых за рубеж и продающихся внутри страны, идентично.
Что касается работы АЗС, то химичить с составом топлива на заправках за последние два года стали меньше на 12 процентов, сообщил Мантуров.
„Можно, конечно, бесконечно искать способы обдурить клиента, потребителя. Но это становится просто невыгодно. Потому что если придет проверка и будут выявлены нарушения, то будет вменен оборотный штраф. И этот оборотный штраф сегодня составляет выручку всей заправочной станции за год ее работы“».
По данным министра, нарушения в основном происходят на этапе транспортировки топлива. Налицо еще одна тенденция: чем крупнее топливная компания или заправочная сеть, тем нарушений меньше.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня сразу после «Итогов дня».
Глава Минпромторга прокомментировал идею изменения старого закона о рынках (на этом настаивает ведомство). По мнению Мантурова, изменения не приведут к возвращению «черкизонов». По словам министра, тенденция к сокращению розничных рынков (за 7 лет их количество уменьшилось в 5 раз) не идет на пользу ни производителям, ни потребителям.
«Мы в определенной степени, с одной стороны, хотим упростить возможность организации и сохранения рынков, а с другой стороны, сохраним обязательным требованием наличие лабораторий на рынке, для того чтобы продукция была качественная… Мы должны иметь разные торговые каналы по реализации продукции для разных категорий. Во-первых, производителей, ну и иметь возможность потребителю иметь альтернативу торговопроводящим сетям, потому что это, естественно, дешевле».
По словам Матурова, львиная доля такой продукции, как мед, картофель или овощи, производится индивидуальными предпринимателями или фермерскими хозяйствами. От появления альтернативы должны выиграть и они, и покупатели.
Еще одной темой интервью стала российская фарминдустрия. За последние 3 года с ее предприятиями было подписано соглашение на предоставление субсидии по сотням наименований медпрепаратов, которые сегодня находятся на стадии клинических или доклинических испытаний, рассказал глава Минпромторга.
«В этом году мы получили регистрационное удостоверение по трем инновационным препаратам. Это по лечению заболеваний поджелудочной железы, гепатита C и ВИЧ-инфекции… Будем ждать результатов клинических, доклинических испытаний по почти 500 наименованиям.
Что касается экспорта российских лекарств, то, по заверениям министра, вопреки расхожему обывательскому мнению, качество препаратов, продаваемых за рубеж и продающихся внутри страны, идентично.
Что касается работы АЗС, то химичить с составом топлива на заправках за последние два года стали меньше на 12 процентов, сообщил Мантуров.
„Можно, конечно, бесконечно искать способы обдурить клиента, потребителя. Но это становится просто невыгодно. Потому что если придет проверка и будут выявлены нарушения, то будет вменен оборотный штраф. И этот оборотный штраф сегодня составляет выручку всей заправочной станции за год ее работы“».
По данным министра, нарушения в основном происходят на этапе транспортировки топлива. Налицо еще одна тенденция: чем крупнее топливная компания или заправочная сеть, тем нарушений меньше.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня сразу после «Итогов дня».
Комментарии