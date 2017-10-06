В России сокращается количество розничных рынков. По чьим кошелькам это наносит удар? Кому обещают скидки при покупке отечественного авто?
Какие инновационные лекарства разрабатывают в России и будут ли они доступны всем? Что показали масштабные проверки качества бутилированной воды и топлива на заправках? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.
Об эффективности поддержки спроса на отечественные авто
«В этом году изначально планировали за этот период времени продать около 270 тысяч автомобилей. Уже продано 320 тысяч, то есть на 20 процентов больше запланированных объемов… Мы говорим о российском продукте, который соответствует сертификату российского происхождения, имеется в виду по уровню локализации».
О новых лекарствах
«В этом году мы получили регистрационное удостоверение по трем инновационным препаратам. Это по лечению заболеваний поджелудочной железы, гепатита C и ВИЧ-инфекции».
О некачественном топливе на АЗС
«Можно, конечно, бесконечно искать способы обдурить клиента, потребителя. Но это становится просто невыгодно. Потому что если придет проверка и будут выявлены нарушения, то будет вменен оборотный штраф».
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 9 октября, сразу после «Итогов дня». Полная видеоверсия интервью Дениса Мантурова будет опубликована на НТВ.Ru.
Об эффективности поддержки спроса на отечественные авто
«В этом году изначально планировали за этот период времени продать около 270 тысяч автомобилей. Уже продано 320 тысяч, то есть на 20 процентов больше запланированных объемов… Мы говорим о российском продукте, который соответствует сертификату российского происхождения, имеется в виду по уровню локализации».
О новых лекарствах
«В этом году мы получили регистрационное удостоверение по трем инновационным препаратам. Это по лечению заболеваний поджелудочной железы, гепатита C и ВИЧ-инфекции».
О некачественном топливе на АЗС
«Можно, конечно, бесконечно искать способы обдурить клиента, потребителя. Но это становится просто невыгодно. Потому что если придет проверка и будут выявлены нарушения, то будет вменен оборотный штраф».
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 9 октября, сразу после «Итогов дня». Полная видеоверсия интервью Дениса Мантурова будет опубликована на НТВ.Ru.
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