Ранивший волгоградского полицейского налетчик уличен в грабежах в Ростовской области

Грабители ювелирного салона под Волгоградом, устроившие перестрелку с полицейскими и ранившие офицера во время погони, вновь дали повод о себе говорить. Стало известно, что по меньшей мере один из налетчиков причастен к другой серии подобных ограблений, но уже в Ростовской области.
Если так, то речь идет, пожалуй, о самой опасной и алчной банде за последние годы. Сегодня в МВД обнародовали видеозаписи, которые помогли установить, что одна и та же группа под руководством 41-летнего Александра Демченко орудовала сразу в нескольких областях.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Полицейскими было установлено, что на территории Ростовской области подозреваемый совершил восемь имущественных преступлений, похитив при этом золотые изделия на сумму около 20 миллионов рублей».
Финальным для налетчиков стало ограбление ювелирного салона в Волгоградской области. На кадрах видео из этого магазина видно, как люди в черном угрожают персоналу оружием, забирают содержимое витрин и скрываются. Охранник тогда не смог остановить преступников, но успел сообщить в полицию номер автомобиля, на котором те скрылись. Первым машину из ориентировки тогда заметил экипаж Алексея Серова. Однако требование остановиться грабители проигнорировали, а во время погони открыли огонь на поражение.
Полицейский был ранен в голову и срочно госпитализирован. Пока врачи боролись за его жизнь, грабители преодолели несколько сотен километров. При попытке задержания один из преступников застрелился у себя дома. Выйти на Демченко удалось на следующий день.
Тогда Демченко уверял: и стрельба и налет — все это случилось с ним и его подельниками впервые. Якобы на преступление пошли от безденежья. Рвался сотрудничать со следствием. И вот теперь стало понятно: налеты на ювелирные магазины и ломбарды были поставлены, что называется на поток.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Анны Финогиной.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Полицейскими было установлено, что на территории Ростовской области подозреваемый совершил восемь имущественных преступлений, похитив при этом золотые изделия на сумму около 20 миллионов рублей».
Финальным для налетчиков стало ограбление ювелирного салона в Волгоградской области. На кадрах видео из этого магазина видно, как люди в черном угрожают персоналу оружием, забирают содержимое витрин и скрываются. Охранник тогда не смог остановить преступников, но успел сообщить в полицию номер автомобиля, на котором те скрылись. Первым машину из ориентировки тогда заметил экипаж Алексея Серова. Однако требование остановиться грабители проигнорировали, а во время погони открыли огонь на поражение.
Полицейский был ранен в голову и срочно госпитализирован. Пока врачи боролись за его жизнь, грабители преодолели несколько сотен километров. При попытке задержания один из преступников застрелился у себя дома. Выйти на Демченко удалось на следующий день.
Тогда Демченко уверял: и стрельба и налет — все это случилось с ним и его подельниками впервые. Якобы на преступление пошли от безденежья. Рвался сотрудничать со следствием. И вот теперь стало понятно: налеты на ювелирные магазины и ломбарды были поставлены, что называется на поток.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Анны Финогиной.
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