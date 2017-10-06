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    Российский Ми-28 совершил вынужденную посадку в Сирии из-за неисправности

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    Российский Ми-28 совершил вынужденную посадку в Сирии из-за неисправности

    Российский <nobr>Ми-28</nobr> совершил вынужденную посадку в Сирии <nobr>из-за</nobr> неисправности

    В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ о том, что боевики ИГИЛ сбили российский вертолет Ми-28 в Сирии.

    Как отметили в ведомстве, вертолет, на борту которого находились военнослужащие российского Центра по примирению, совершил вынужденную посадку в сирийской провинции Хама. Причиной авиаинцидента стала техническая неисправность.

    Экипаж Ми-28 не пострадал и был оперативно доставлен на аэродром поисково-спасательной службой. Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает.

    Как отметили в Минобороны, при осмотре машины установлено, что огонь по вертолету не открывался, передает ТАСС.

    Ранее некоторые СМИ заявили, что боевики запрещенного «Исламского государства» сбили российский военный вертолет в восточной части провинции Хама.

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