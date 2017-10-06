Российский Ми-28 совершил вынужденную посадку в Сирии из-за неисправности

В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ о том, что боевики ИГИЛ сбили российский вертолет
Ми-28 в Сирии.
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Как отметили в ведомстве, вертолет, на борту которого находились военнослужащие российского Центра по примирению, совершил вынужденную посадку в сирийской провинции Хама. Причиной авиаинцидента стала техническая неисправность.
Экипаж Ми-28 не пострадал и был оперативно доставлен на аэродром поисково-спасательной службой. Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает.
Как отметили в Минобороны, при осмотре машины установлено, что огонь по вертолету не открывался, передает ТАСС.
Ранее некоторые СМИ заявили, что боевики запрещенного «Исламского государства» сбили российский военный вертолет в восточной части провинции Хама.
Экипаж Ми-28 не пострадал и был оперативно доставлен на аэродром поисково-спасательной службой. Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает.
Как отметили в Минобороны, при осмотре машины установлено, что огонь по вертолету не открывался, передает ТАСС.
Ранее некоторые СМИ заявили, что боевики запрещенного «Исламского государства» сбили российский военный вертолет в восточной части провинции Хама.
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