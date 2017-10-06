Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относятся к присуждению Нобелевской премии мира Международной кампании по уничтожению ядерного оружия.
Дмитрий Песков: «Не стал бы давать никаких оценок по решению Нобелевского комитета. Тут нужно констатировать, что такое решение есть, и нужно относиться к нему с уважением».
Песков напомнил, что «Россия — ответственный участник ядерного клуба», сформулированная президентом позиция страны направлена на нераспространение ядерного оружия.
Дмитрий Песков: «Хорошо известна наша позиция, которую озвучивал Владимир Путин в отношении важности и безальтернативности ядерного паритета, который чрезвычайно важен с точки зрения международной безопасности и стабильности. Последовательная позиция России, сформулированная Путиным, направлена на нераспространение ядерного оружия».
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле спокойно отнеслись к тому, что премию не присудили Владимиру Путину, который номинировался на нее в этом году. «Мы не расстроились», — сказал Песков.
Лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN). Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, ICAN удостоена премии за «свою работу про привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться запрета подобного оружия».
Песков напомнил, что «Россия — ответственный участник ядерного клуба», сформулированная президентом позиция страны направлена на нераспространение ядерного оружия.
Дмитрий Песков: «Хорошо известна наша позиция, которую озвучивал Владимир Путин в отношении важности и безальтернативности ядерного паритета, который чрезвычайно важен с точки зрения международной безопасности и стабильности. Последовательная позиция России, сформулированная Путиным, направлена на нераспространение ядерного оружия».
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле спокойно отнеслись к тому, что премию не присудили Владимиру Путину, который номинировался на нее в этом году. «Мы не расстроились», — сказал Песков.
Лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN). Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, ICAN удостоена премии за «свою работу про привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться запрета подобного оружия».
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