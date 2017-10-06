Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    «Мы не расстроились»: в Кремле прокомментировали Нобелевскую премию мира — 2017. Нобелевская премия, Песков, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Мы не расстроились»: в Кремле прокомментировали Нобелевскую премию мира — 2017

    «Мы не расстроились»: в Кремле прокомментировали Нобелевскую премию мира — 2017

    2 комментария
    «Мы не расстроились»: в Кремле прокомментировали Нобелевскую премию мира — 2017

    «Мы не расстроились»: в Кремле прокомментировали Нобелевскую премию мира — 2017

    «Мы не расстроились»: в Кремле прокомментировали Нобелевскую премию мира — 2017

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относятся к присуждению Нобелевской премии мира Международной кампании по уничтожению ядерного оружия.

      Дмитрий Песков: «Не стал бы давать никаких оценок по решению Нобелевского комитета. Тут нужно констатировать, что такое решение есть, и нужно относиться к нему с уважением».

      Песков напомнил, что «Россия — ответственный участник ядерного клуба», сформулированная президентом позиция страны направлена на нераспространение ядерного оружия.

      Дмитрий Песков: «Хорошо известна наша позиция, которую озвучивал Владимир Путин в отношении важности и безальтернативности ядерного паритета, который чрезвычайно важен с точки зрения международной безопасности и стабильности. Последовательная позиция России, сформулированная Путиным, направлена на нераспространение ядерного оружия».

      Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле спокойно отнеслись к тому, что премию не присудили Владимиру Путину, который номинировался на нее в этом году. «Мы не расстроились», — сказал Песков.

      Лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN). Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, ICAN удостоена премии за «свою работу про привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться запрета подобного оружия».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru