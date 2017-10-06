Песков рассказал, как Путин отметит день рождения

Дмитрий Песков рассказал, что президент в свой день рождения проведет совещание и серию телефонных разговоров.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что завтра глава государства собирается провести «целую вереницу» телефонных разговоров — Путин будет получать поздравления.



А в середине дня президента, которому 7 октября исполнится 65 лет, ждет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.



При этом Песков подчеркнул, что обычно Путин празднует дни рождения с родными и близкими, а иногда — со своими коллегами по работе.