Зрители спешат в кинотеатры на комедию «Жизнь впереди»

Всероссийская премьера комедии «Жизнь впереди» набирает обороты. История о поколении
30-летних оказалась близка многим зрителям.
Киноленту снял Карен Оганесян. Прокатчики уверены, что фильм непременно ждет большой успех. Большое будущее картине уготовано во многом благодаря оригинальному сюжету и узнаваемым актерам, среди которых Светлана Ходченкова, Денис Шведов и Артур Смольянинов.
Вадим Верещагин, директор по кинопрокату компании «Централ Партнершип»: «Русские комедии бывают разные. Но успешными бывают только оригинальные. „Жизнь впереди“ — это полностью оригинальный фильм, аналогов ему во французском или американском кинематографе нет».
Главные герои ленты — выпускники, которые спустя много лет встречаются на поминках одноклассника. Несмотря на такую печальную завязку, картина комедийная. Герои сведут личные счеты, вспомнят старые обиды и, конечно, первую любовь.
Вадим Верещагин, директор по кинопрокату компании «Централ Партнершип»: «Русские комедии бывают разные. Но успешными бывают только оригинальные. „Жизнь впереди“ — это полностью оригинальный фильм, аналогов ему во французском или американском кинематографе нет».
Главные герои ленты — выпускники, которые спустя много лет встречаются на поминках одноклассника. Несмотря на такую печальную завязку, картина комедийная. Герои сведут личные счеты, вспомнят старые обиды и, конечно, первую любовь.
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