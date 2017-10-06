Фридман прятал заработанные на мытье окон деньги под ванной

На бизнес-форуме «Атланты» предприниматель Михаил Фридман рассказал, какую роль в его карьере сыграло мытье окон.

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Основной владелец «Альфа-групп» поведал, что в конце 80-х он создал с приятелями кооператив и как-то пришел к ним именно с таким бизнес-планом. Не с первого раза, но дело заработало, пошли большие деньги. Фридман вспомнил, как в мае с партнерами начал заниматься окнами, а к июлю он уже заработал тысячу рублей, когда зарплаты в среднем были в районе 150 рублей.



Предприниматель хранил деньги дома, под ванной, а, накопив 10 тысяч рублей, купил подержанную машину, импортный телевизор и видеомагнитофон. На этом, признался бизнесмен, фантазия кончилась, деньги он начал вкладывать. Сейчас Михаил Фридман контролирует крупнейший частный банк страны — «Альфа-банк» — и входит в десятку богатейших людей России.