Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев дал эксклюзивное интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой. Он рассказал о работе с местными элитами, противодействии терроризму в регионе и первых шагах на новой должности.
В четверг Васильев прибыл в республику, где его официально представили в зале заседаний народного собрания республики. Во время полета из Москвы в Махачкалу Владимир Васильев сообщил, как о ни его семья отнеслись к такому назначению.
Владимир Васильев, временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан: «Когда Владимир Владимирович меня попросил, причем форма такая была деликатная, чувствительная, я сказал, что согласен. Просто я хорошо знаю свою семью, я был уверен, что меня поймут правильно. Тем более я и ранее уезжал в командировки, так что с этой точки зрения для меня сомнений не было. Я понимал, что это нужно».
Полную версию эксклюзивного интервью смотрите в программе «Итоги недели» в воскресенье в 19:00 на канале НТВ.
Владимир Васильев, временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан: «Когда Владимир Владимирович меня попросил, причем форма такая была деликатная, чувствительная, я сказал, что согласен. Просто я хорошо знаю свою семью, я был уверен, что меня поймут правильно. Тем более я и ранее уезжал в командировки, так что с этой точки зрения для меня сомнений не было. Я понимал, что это нужно».
Полную версию эксклюзивного интервью смотрите в программе «Итоги недели» в воскресенье в 19:00 на канале НТВ.
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