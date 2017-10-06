Песков предупредил США об ответе на притеснение российских СМИ

Дмитрий Песков заявил, что в российские СМИ подвергаются беспрецедентному давлению на Западе.
По словам пресс-секретаря президента РФ, это давление «существенно затрудняет деятельность наших СМИ». Речь в данном случае идет прежде всего о США.
В связи с этим Песков не исключил, что в отношении зарубежных СМИ будут приняты ответные меры.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Безусловно, в случае дальнейших притеснений, дальнейшего нарушения прав наших СМИ на беспрепятственную деятельность нельзя исключать действий, которые будут осуществляться на основе принципов взаимности».
Напомним, американский Минюст уже 17 октября намерен присвоить RT статус иностранного агента, что грозит каналу серьезными ограничениями. Как рассказала НТВ главный редактор RT Маргарита Симоньян, в худшем случае каналу придется прекратить вещание в США.
Ранее стало известно, что комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета разрабатывает ответные меры на ограничение вещания российских СМИ в США. Кроме того, в Роскомнадзоре заявили, что лицензию CNN на вещание в России приостановят, если телеканал не устранит нарушения до 11 октября.
В связи с этим Песков не исключил, что в отношении зарубежных СМИ будут приняты ответные меры.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Безусловно, в случае дальнейших притеснений, дальнейшего нарушения прав наших СМИ на беспрепятственную деятельность нельзя исключать действий, которые будут осуществляться на основе принципов взаимности».
Напомним, американский Минюст уже 17 октября намерен присвоить RT статус иностранного агента, что грозит каналу серьезными ограничениями. Как рассказала НТВ главный редактор RT Маргарита Симоньян, в худшем случае каналу придется прекратить вещание в США.
Ранее стало известно, что комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета разрабатывает ответные меры на ограничение вещания российских СМИ в США. Кроме того, в Роскомнадзоре заявили, что лицензию CNN на вещание в России приостановят, если телеканал не устранит нарушения до 11 октября.
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