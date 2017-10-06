В освобожденную от боевиков сирийскую деревню возвращается мирная жизнь

Жители сирийской деревни Флита, которая долгое время была захвачена боевиками, могут вернуться в свои дома. Восстанавливать инфраструктуру им помогают сотрудники российского центра по примирению.

Этого дня сирийцы ждали долгих 3 года, пока деревню Флита на границе с Ливаном контролировали террористы. И только сегодня местные власти открыли им путь домой. Дороги вокруг разминированы, здания понемногу начали восстанавливать.



Местный электрик Мухаммед Салим рассказывает, что после появления в деревне боевики ему под шквальным огнем пришлось спасать свою многодетную семью. Все это время супруги с ребятней прятались то у знакомых в Дамаске, то в лагерях беженцев. Сейчас они все вместе готовятся приводить в порядок свой дом.



Мухаммед Салим, местный житель: «Когда-то это был прекрасный дом. В моей семье 9 человек, всем нам было уютно. А теперь дом изуродован. Я посчитал, на восстановление уйдет не меньше 3 лет».



Местным старейшинам здесь особый почет. Именно они от всего села говорят спасибо всем, кто помогал, за свет, газ и воду. В первую очередь благодарят российских и сирийских военных, которые освобождали деревню.



По словам губернатора провинции, населенный пункт освободили еще в июле, но все это время здесь работали саперы и строители. Кроме того, боевики, которых выбили из деревни, не собирались с этим мириться и продолжали обстреливать район, скрываясь в горах неподалеку. Подробности — в репортаже корреспондента Ильи Ушенина.