Путин отправил в отставку новосибирского губернатора Городецкого

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.
Президент принял заявление новосибирского губернатора о досрочном прекращении полномочий.
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен мэр Вологды и бывший заместитель губернатора Вологодской области Андрей Травников, сообщили в пресс-службе Кремля.
Владимир Городецкий возглавил Новосибирскую область в марте 2014 года, сменив на посту губернатора Василия Юрченко. До этого Городецкий 14 лет был мэром Новосибирска.
Отметим, что за последнее время со своих постов ушли сразу несколько губернаторов. Так, только накануне стало известно об отставке главы Орловской области Вадима Потомского.
Ранее в отставку ушли губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а также руководитель Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и нижегородский губернатор Валерий Шанцев. По данным СМИ, всего постов лишатся от 8 до 11 губернаторов, серия отставок завершится к 10 октября.
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен мэр Вологды и бывший заместитель губернатора Вологодской области Андрей Травников, сообщили в пресс-службе Кремля.
Владимир Городецкий возглавил Новосибирскую область в марте 2014 года, сменив на посту губернатора Василия Юрченко. До этого Городецкий 14 лет был мэром Новосибирска.
Отметим, что за последнее время со своих постов ушли сразу несколько губернаторов. Так, только накануне стало известно об отставке главы Орловской области Вадима Потомского.
Ранее в отставку ушли губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а также руководитель Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и нижегородский губернатор Валерий Шанцев. По данным СМИ, всего постов лишатся от 8 до 11 губернаторов, серия отставок завершится к 10 октября.
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