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    Путин отправил в отставку новосибирского губернатора Городецкого

    1 комментарий
    • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС
    Путин отправил в отставку новосибирского губернатора Городецкого

    Путин отправил в отставку новосибирского губернатора Городецкого

    Путин отправил в отставку новосибирского губернатора Городецкого
    • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

      • Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.

      Президент принял заявление новосибирского губернатора о досрочном прекращении полномочий.

      Временно исполняющим обязанности губернатора назначен мэр Вологды и бывший заместитель губернатора Вологодской области Андрей Травников, сообщили в пресс-службе Кремля.

      Владимир Городецкий возглавил Новосибирскую область в марте 2014 года, сменив на посту губернатора Василия Юрченко. До этого Городецкий 14 лет был мэром Новосибирска.

      смотретьВолна отставок: губернаторы из черного списка напряглись
      Волна отставок: губернаторы из черного списка напряглись
      Отметим, что за последнее время со своих постов ушли сразу несколько губернаторов. Так, только накануне стало известно об отставке главы Орловской области Вадима Потомского.

      Ранее в отставку ушли губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а также руководитель Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и нижегородский губернатор Валерий Шанцев. По данным СМИ, всего постов лишатся от 8 до 11 губернаторов, серия отставок завершится к 10 октября.

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