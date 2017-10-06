Гигантские шершни загрызли пожилую японку в инвалидном кресле

В Стране восходящего солнца пожилая женщина погибла после нападения гигантских шершней.
Трагедия произошла еще 11 сентября, но известно об этом стало только сегодня. В городе Оцу в префектуре Эхиме на острове Сикоку стая насекомых атаковала 87-летнюю женщину, которая передвигалась в инвалидном кресле.
Шершни напали на японку, когда она в сопровождении сотрудника социальной службы возвращалась из дома престарелых. Спутник пожилой дамы пытался спасти несчастную, но как только он попытался ее защитить, шершни принялись кусать и его.
Не смогли отогнать насекомых и вызванные сотрудники скорой помощи, так как у них не оказалось при себе защитного оборудования. Как предают Вести.Ru, в общей сложности женщина получила порядка 150 укусов и скончалась в больнице.
В Японии гигантских шершней называют судзумебачи. Они крайне опасны, так как их укусы могут вызвать серьезную аллергическую реакцию.
Шершни напали на японку, когда она в сопровождении сотрудника социальной службы возвращалась из дома престарелых. Спутник пожилой дамы пытался спасти несчастную, но как только он попытался ее защитить, шершни принялись кусать и его.
Не смогли отогнать насекомых и вызванные сотрудники скорой помощи, так как у них не оказалось при себе защитного оборудования. Как предают Вести.Ru, в общей сложности женщина получила порядка 150 укусов и скончалась в больнице.
В Японии гигантских шершней называют судзумебачи. Они крайне опасны, так как их укусы могут вызвать серьезную аллергическую реакцию.
Комментарии