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    Гигантские шершни загрызли пожилую японку в инвалидном кресле

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    Гигантские шершни загрызли пожилую японку в инвалидном кресле

    Гигантские шершни загрызли пожилую японку в инвалидном кресле

    В Стране восходящего солнца пожилая женщина погибла после нападения гигантских шершней.

    Трагедия произошла еще 11 сентября, но известно об этом стало только сегодня. В городе Оцу в префектуре Эхиме на острове Сикоку стая насекомых атаковала 87-летнюю женщину, которая передвигалась в инвалидном кресле.

    Шершни напали на японку, когда она в сопровождении сотрудника социальной службы возвращалась из дома престарелых. Спутник пожилой дамы пытался спасти несчастную, но как только он попытался ее защитить, шершни принялись кусать и его.

    Не смогли отогнать насекомых и вызванные сотрудники скорой помощи, так как у них не оказалось при себе защитного оборудования. Как предают Вести.Ru, в общей сложности женщина получила порядка 150 укусов и скончалась в больнице.

    В Японии гигантских шершней называют судзумебачи. Они крайне опасны, так как их укусы могут вызвать серьезную аллергическую реакцию.

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