Японскому телеканалу запретят доводить своих сотрудников до смерти

Власти Японии потребовали от одного из телеканалов улучшить условия труда после того, как стало известно о журналистке, умершей от переработки.
Правительство Японии потребовало от телекомпании NHK позаботиться об условиях работы ее сотрудников после сообщения о смерти журналистки телеканала от переработки.
Ранее стало известно, что 31-летняя Мива Садо умерла от хронической сердечной недостаточности после того, как освещала выборы в законодательное собрание Токио и палату советников японского парламента. Журналистка скончалась еще в 2013 году, но причина ее смерти стала известна только сейчас, после того, как на телеканале была проведена проверка условий труда. Сообщается, что у Мивы Сандо было только два выходных в месяц.
В связи с этим власти страны потребовали от телеканала провести преобразования в компании, урегулировать длину рабочего дня, а также внимательно относиться к здоровью сотрудников, сообщает РИА Новости.
Это не первый случай смерти от усталости на работе в Японии. Известно, что в 2015 году сотрудник рекламной компании Dentsu покончил с собой, не выдержав нагрузки. В Японии переработка может считаться официальной причиной смерти.
Ранее стало известно, что 31-летняя Мива Садо умерла от хронической сердечной недостаточности после того, как освещала выборы в законодательное собрание Токио и палату советников японского парламента. Журналистка скончалась еще в 2013 году, но причина ее смерти стала известна только сейчас, после того, как на телеканале была проведена проверка условий труда. Сообщается, что у Мивы Сандо было только два выходных в месяц.
В связи с этим власти страны потребовали от телеканала провести преобразования в компании, урегулировать длину рабочего дня, а также внимательно относиться к здоровью сотрудников, сообщает РИА Новости.
Это не первый случай смерти от усталости на работе в Японии. Известно, что в 2015 году сотрудник рекламной компании Dentsu покончил с собой, не выдержав нагрузки. В Японии переработка может считаться официальной причиной смерти.
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