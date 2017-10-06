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    Японскому телеканалу запретят доводить своих сотрудников до смерти

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    Японскому телеканалу запретят доводить своих сотрудников до смерти

    Японскому телеканалу запретят доводить своих сотрудников до смерти

    Власти Японии потребовали от одного из телеканалов улучшить условия труда после того, как стало известно о журналистке, умершей от переработки.

    Правительство Японии потребовало от телекомпании NHK позаботиться об условиях работы ее сотрудников после сообщения о смерти журналистки телеканала от переработки.

    Ранее стало известно, что 31-летняя Мива Садо умерла от хронической сердечной недостаточности после того, как освещала выборы в законодательное собрание Токио и палату советников японского парламента. Журналистка скончалась еще в 2013 году, но причина ее смерти стала известна только сейчас, после того, как на телеканале была проведена проверка условий труда. Сообщается, что у Мивы Сандо было только два выходных в месяц.

    В связи с этим власти страны потребовали от телеканала провести преобразования в компании, урегулировать длину рабочего дня, а также внимательно относиться к здоровью сотрудников, сообщает РИА Новости.

    Это не первый случай смерти от усталости на работе в Японии. Известно, что в 2015 году сотрудник рекламной компании Dentsu покончил с собой, не выдержав нагрузки. В Японии переработка может считаться официальной причиной смерти.

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