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    СКР назвал несколько версий столкновения поезда с автобусом под Владимиром. Владимирская область, автобусы, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСКР назвал несколько версий столкновения поезда с автобусом под Владимиром

    СКР назвал несколько версий столкновения поезда с автобусом под Владимиром

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    СКР назвал несколько версий столкновения поезда с автобусом под Владимиром

    СКР назвал несколько версий столкновения поезда с автобусом под Владимиром

    СКР назвал несколько версий столкновения поезда с автобусом под Владимиром
    • Фото: ТАСС

      • Сыщики выясняют причину страшной автокатастрофы во Владимирской области, где пассажирский автобус столкнулся с поездом.

      В настоящий момент рассматриваются несколько версий трагедии. Как заявили в СКР, причиной происшествия могли стать техническая неисправность автобуса, нарушения правил движения со стороны водителя или нарушения правил безопасности со стороны сотрудников железной дороги.

      По факту автокатастрофы возбуждено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие необходимые следственные действия.

      смотретьСтолкновение поезда с автобусом: появилось видео с места трагедии на станции Покров
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      Напомним, автокатастрофа произошла в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покров. По данным МВД, причиной столкновения с поездов стала поломка автобуса на путях. В результате пассажиры, которые в момент столкновения спали в салоне автобуса, погибли. Тем, кто вышел из автобуса, чтобы подтолкнуть его, удалось спастись.

      Ранее в правоохранительных органах сообщалось, что жертвами трагедии стали 16 человек. Между тем в МИД Узбекистана заявили, что, по предварительным данным, погибли 19 граждан республики.

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      При этом в МИД Казахстана отметили, в разбившемся автобусе находились 56 граждан Узбекистана и два водителя из Казахстана. Один из них погиб.

      Появились фотографии с места трагического ДТП под Покровом.

      Опубликовано НТВ 5 октября 2017 г.

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