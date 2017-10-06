Осужденному за госизмену экс-полковнику добавили срок за попытку побега из тюрьмы

Бывший офицер российской армии, осужденный за госизмену и приговоренный к тюремному заключению, пытался сбежать из исправительного учреждения. Вместо свободы арестант получил дополнительный срок.
Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ульяновской области, речь идет об экс-полковнике Минобороны Андрее Беляеве. Сообщается, что за попытку побега из колонии в Димитровграде он получил дополнительный срок. В совокупности бывшему офицеру предстоит отсидеть еще 11 с половиной лет.
Об этом инциденте, не уточняя имен, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области. По данным ведомства, 52-летний москвич в августе воспользовался тем, что сотрудники исправительного учреждения ослабили контроль, и самовольно покинул территорию локального участка отряда осужденных. Беглец смог дойти только до основного ограждения внутренней запретной зоны, там его задержали. Суд признал мужчину виновным в попытке побега из тюрьмы и с учетом прошлого срока приговорил его к 11 с половиной годам колонии строгого режима.
За государственную измену Беляева к 12 годам колонии строгого режима приговорили прошлой осенью. Ему назначили минимальное наказание по этой статье УК. Детали уголовного дела СМИ не освещали, так как материалы относились к секретным. В приговоре не называлась страна, в пользу которой была совершена госизмена, известно только, что в доказательствах фигурировал вид на жительство в Швеции.
Об этом инциденте, не уточняя имен, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области. По данным ведомства, 52-летний москвич в августе воспользовался тем, что сотрудники исправительного учреждения ослабили контроль, и самовольно покинул территорию локального участка отряда осужденных. Беглец смог дойти только до основного ограждения внутренней запретной зоны, там его задержали. Суд признал мужчину виновным в попытке побега из тюрьмы и с учетом прошлого срока приговорил его к 11 с половиной годам колонии строгого режима.
За государственную измену Беляева к 12 годам колонии строгого режима приговорили прошлой осенью. Ему назначили минимальное наказание по этой статье УК. Детали уголовного дела СМИ не освещали, так как материалы относились к секретным. В приговоре не называлась страна, в пользу которой была совершена госизмена, известно только, что в доказательствах фигурировал вид на жительство в Швеции.
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