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    Савченко рассказала, чему научилась в службе секса по телефону

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Савченко рассказала, чему научилась в службе секса по телефону

    Савченко рассказала, чему научилась в службе секса по телефону

    Савченко рассказала, чему научилась в службе секса по телефону
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что во время работы в службе секса по телефону научилась разбираться в характерах мужчин и вычислять платежеспособных.

    Своим опытом нардеп поделилась в эфире телеканала «112 Украина».

    Надежда Савченко: «Там нужно было понять, кто из клиентов платежеспособен, а для этого есть целая система. Возможно, даже такая, как на телеканалах. Есть бегущая строка, ты постоянно проверяешь информацию, поэтому в первую очередь это научило концентрировать внимание, когда ты делаешь что-то одно, но можешь отвлекаться на другое».

    Кроме того, по словам Савченко, после она могла легко вычислить, кто из ее сослуживцев пользуется такими услугами, так как научилась разбираться в принципах телефонного соединения.

    Надежда Савченко: «Я потом могла легко вычислить, кто именно пользуется такими услугами, потому что я знала, как подключаются эти линии, в какое время, какие тарифы. Правда, это не понравилось военному руководству».

    Ранее Савченко призналась, что в 21 год работала в службе секса по телефону. По ее словам, она занималась этим в 21 год за «шикарную» зарплату — 100 долларов в час.

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